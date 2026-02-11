  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha
Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor’da teknik direktör Radomir Djalovic ile ayrılık kararı alındı.

Süper Lig’de mücadele eden Zecorner Kayserispor’da Markus Gisdol ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Radomir Djalovic, sarı-kırmızılı takımla ligde çıktığı 13 karşılaşmada; 7 mağlubiyet, 4 beraberlik ve 2 galibiyet alarak 10 puan topladı. Ligde 15 puanla 17’nci sırada yer alan İç Anadolu ekibinin başında çıktığı 13 karşılaşmada 10 puan toplayan Djalovic, maç başına puan ortalamasında da 1 puanın altında kalarak 0,77 ortalamasını tutturdu. Sarı-kırmızılı takımda, Kocaelispor'a 2-1'lik skorla mağlup olunması sonrası taraftarlardan gelen eleştiriler sonrası teknik patron Djalovic ile ayrılık kararı alındı. Dün Radomir Djalovic ile karşılıklı fesih görüşmesi yapan İç Anadolu ekibi, bugün yapılan görüşmede de önemli bir mesafe kat etti. Kayserispor'un ayrılık kararını ilerleyen saatlerde açıklayacağı, deplasmanda oynanacak Göztepe karşılaşmasına da yeni teknik direktörü ile çıkmayı amaçladığı öğrenildi.

DHA

