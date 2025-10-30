Süper Lig'de derbi haftası! Hakemler belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ile Galatasaray - Trabzonspor maçında görev alacak hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın, 1 Kasım Cumartesi, 2 Kasım Pazar ve 3 Kasım Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamayla bu hafta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler de duyuruldu. Haftanın önemli karşılaşmalarından Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Galatasaray - Trabzonspor müsabakasında da hakem Cihan Aydın görev alacak.
Süper Lig'de 11'inci haftasında maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
31 Ekim Cuma:
20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor: Batuhan Kolak
1 Kasım Cumartesi:
17.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Yasin Kol
20.00 Galatasaray-Trabzonspor: Cihan Aydın
2 Kasım Pazar:
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor: Ali Şansalan
17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam
20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Ali Yılmaz
3 Kasım Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor: Alper Akarsu
20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Aksu
20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi
