Süper Lig'de derbi haftası! Hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ile Galatasaray - Trabzonspor maçında görev alacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın, 1 Kasım Cumartesi, 2 Kasım Pazar ve 3 Kasım Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamayla bu hafta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler de duyuruldu. Haftanın önemli karşılaşmalarından Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Galatasaray - Trabzonspor müsabakasında da hakem Cihan Aydın görev alacak.

Süper Lig'de 11'inci haftasında maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

31 Ekim Cuma:

20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor: Batuhan Kolak

1 Kasım Cumartesi:

17.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Yasin Kol

20.00 Galatasaray-Trabzonspor: Cihan Aydın

2 Kasım Pazar:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor: Ali Şansalan

17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Ali Yılmaz

3 Kasım Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor: Alper Akarsu

20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Aksu

20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi