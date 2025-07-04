Süper Lig'de fikstür çekildi: İşte derbi haftaları

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun fikstürü çekildi. Açılış maçları ve derbi haftaları belli oldu.

Süper Lig’de yeni sezonun kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Kura çekimine, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı.

TFF 1’inci Başkan Vekili, Süper Lig’de Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, Süper Lig’de sezonun 8 Ağustos 2025 tarihinde başlayıp 17 Mayıs 2026’da sona ereceğini belirterek “Rekabet düzeyini artırmak, maç takvimini daha dengeli hale getirmek ve kulüplerimizin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla bu sezon lig 18 takımla oynanacak. Bu düzenlemenin sahaya olumlu yansıyacağına inanıyorum. Sözlerime son verirken, 2025-26 sezonunun yine seyir zevki yüksek, üst düzey rekabet içerisinde ve heyecanlı bir yarışa sahne olmasını temenni ediyorum. Bugün bizimle birlikte fikstür çekimine eşlik eden değerli kulüp başkanlarımız ve yöneticilerimize, yayıncı kuruluşumuz beIN Sports’un kıymetli yetkililerine, Süper Ligimizin isim sponsoru Trendyol’a ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

MİLLİ MAÇ ÖNCESİNDE DERBİ OYNANMAYACAK

18 takımın mücadele edeceği Süper Lig’de yeni sezon 8, 9, 10, 11 Ağustos tarihlerinde başlayacak. 19, 20, 21, 22 Aralık tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile ilk devre sona erecek. İkinci yarı ise 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. 2025-26 sezonu 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek. Yapay zeka destekli algoritma sayesinde her sezon farklı bir fikstür oluşturulurken, bazı konulara da dikkat çekildi. Milli maçların oynanacağı tarihler öncesindeki haftalara derbi maçlar denk gelmeyecek. Ayrıca Avrupa’da farklı turnuvalarda boy gösterecek takımlar da hafta içi maç oynamalarının ardından hafta sonu birbirleriyle rakip olamayacak.

Son şampiyon Galatasaray, ligin ilk haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Fenerbahçe, lige iç sahada Alanyaspor ile oynayacağı maçla start verecek. Beşiktaş ise sezona Kayserispor deplasmanında başlayacak.

İŞTE SÜPER LİG'DE 2025-2026 SEZONUNUN İLK HAFTA MAÇLARI

Fenerbahçe - Alanyaspor

Gaziantep FK - Galatasaray

Kayserispor - Beşiktaş

Trabzonspor - Kocaelispor

Fatih Karagümrük - Başakşehir

Eyüpspor - Konyaspor

Çaykur Rizespor - Göztepe

Samsunspor - Gençlerbirliği

Antalyaspor - Kasımpaşa

İŞTE SÜPER LİG'İN 2025-2026 SEZONUNDA DERBİ HAFTALARI

5. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

8. hafta: Beşiktaş - Galatasaray

11. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

11. hafta: Galatasaray - Trabzonspor

14. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

16. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'in ilk haftası 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak. Ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan müsabakalar ile sona erecek. İkinci yarı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak müsabakalarla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.