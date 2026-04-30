  Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 32'nci haftada oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

17.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Abdullah Buğra Taşkınsoy

2 Mayıs Cumartesi

20.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir FK: Oğuzhan Aksu

20.00 Trabzonspor-Göztepe: Ozan Ergün

20.00 Samsunspor-Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses

3 Mayıs Pazar

20.00 Zecorner Kayserispor-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor: Yasin Kol

Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı: Tüm maçlar aynı gün, aynı saatteSüper Lig'de 33. hafta programı açıklandı: Tüm maçlar aynı gün, aynı saatteTrendyol Süper Lig

 

DHA

Elektrikli dünyasının yeni yıldızı SUV dünyasında dengeleri bozdu; menzili gücü olay oldu!
Elektrikli dünyasının yeni yıldızı SUV dünyasında dengeleri bozdu; menzili gücü olay oldu!
Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili yıllar sonra gelen itiraflar
Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili yıllar sonra gelen itiraflar
Ünlü oyuncunun inanılmaz değişimi: Son halini görenler tanıyamadı!
Ünlü oyuncunun inanılmaz değişimi: Son halini görenler tanıyamadı!
Biri polis 3 kişinin yaşamını yitirdiği korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Biri polis 3 kişinin yaşamını yitirdiği korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Bankaların 0 faizli kredilerinde yeni rekor: Faizsiz krediler 100 bin TL'ye ulaştı!
Bankaların 0 faizli kredilerinde yeni rekor: Faizsiz krediler 100 bin TL'ye ulaştı!
Gençleri hedefleyen şehrin yeni SUV'u üretim bandından indi!
Gençleri hedefleyen şehrin yeni SUV'u üretim bandından indi!
İzmir'de TIR dehşeti! Karşı şeride geçip araçlara çarptı: 1'i polis 3 kişi hayatını kaybetti!
İzmir'de TIR dehşeti! Karşı şeride geçip araçlara çarptı: 1'i polis 3 kişi hayatını kaybetti!
Volkswagen Polo da ID.3 Neo adıyla elektriklendi... Menzili ve fiyatı dikkat çekti!
Volkswagen Polo da ID.3 Neo adıyla elektriklendi... Menzili ve fiyatı dikkat çekti!
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Galatasaray'dan 32 bin taraftarın önünde şampiyonluk kutlaması provası: Meşaleler geceyi aydınlattı! Galatasaray'dan 32 bin taraftarın önünde şampiyonluk kutlaması provası: Meşaleler geceyi aydınlattı! Ünlü şarkıcının konserinde olay! Selfie için sahneye atlayan hayranını dudaklarından öptü! Ünlü şarkıcının konserinde olay! Selfie için sahneye atlayan hayranını dudaklarından öptü! Adana'da sel felaketi: Sulara kapılan araçtan atlamışlardı... Acı haber geldi! Adana'da sel felaketi: Sulara kapılan araçtan atlamışlardı... Acı haber geldi! CHP’li Ali Mahir Başarır çılgına döndü: ''Operasyon çocukları, münafıklar!'' CHP’li Ali Mahir Başarır çılgına döndü: ''Operasyon çocukları, münafıklar!'' Türkiye'yi tehdit edip para istemişti... Ugandalı komutandan akılalmaz Türkiye paylaşımları Türkiye'yi tehdit edip para istemişti... Ugandalı komutandan akılalmaz Türkiye paylaşımları 4 İlin Valisi ve Emniyet Genel Müdürü'yle birlikte 7 ilin Emniyet Müdürleri değişti! 4 İlin Valisi ve Emniyet Genel Müdürü'yle birlikte 7 ilin Emniyet Müdürleri değişti! Biri polis 3 kişinin yaşamını yitirdiği korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Biri polis 3 kişinin yaşamını yitirdiği korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Muğla'da çifte kadın cinayeti! 2 genç kadını öldürdü, yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı! Muğla'da çifte kadın cinayeti! 2 genç kadını öldürdü, yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı! Volkswagen Polo da ID.3 Neo adıyla elektriklendi... Menzili ve fiyatı dikkat çekti! Volkswagen Polo da ID.3 Neo adıyla elektriklendi... Menzili ve fiyatı dikkat çekti! Eski İçişleri Bakanı AK Partili Süleyman Soylu'dan gazeteciye tepki çeken müdahale Eski İçişleri Bakanı AK Partili Süleyman Soylu'dan gazeteciye tepki çeken müdahale
İslam Memiş, gram altında 10 Bin TL hedefi için tarih verdi! İslam Memiş, gram altında 10 Bin TL hedefi için tarih verdi! Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili yıllar sonra gelen itiraflar Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili yıllar sonra gelen itiraflar ''Haberim yoktu'' demek de yetmeyecek! O suça 2,5 milyon TL para ve hapis cezası geliyor! ''Haberim yoktu'' demek de yetmeyecek! O suça 2,5 milyon TL para ve hapis cezası geliyor! 5 yaşındaki çocuğun öldüğü köpek dehşetinde korkunç ayrıntılar 5 yaşındaki çocuğun öldüğü köpek dehşetinde korkunç ayrıntılar Bankaların 0 faizli kredilerinde yeni rekor: Faizsiz krediler 100 bin TL'ye ulaştı! Bankaların 0 faizli kredilerinde yeni rekor: Faizsiz krediler 100 bin TL'ye ulaştı! Trafik kazasının ardından sürücü kaçtı, yaşlı çift polisi isyan ettirdi Trafik kazasının ardından sürücü kaçtı, yaşlı çift polisi isyan ettirdi Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesinde Aziz Yıldırım'ın kararı belli oldu Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesinde Aziz Yıldırım'ın kararı belli oldu Ünlü oyuncunun inanılmaz değişimi: Son halini görenler tanıyamadı! Ünlü oyuncunun inanılmaz değişimi: Son halini görenler tanıyamadı! Devrim Özkan gönlünü ünlü sporcuya mı kaptırdı? Aynı aanzara, aynı kare aşk iddiasını güçlendirdi Devrim Özkan gönlünü ünlü sporcuya mı kaptırdı? Aynı aanzara, aynı kare aşk iddiasını güçlendirdi Canlı yayında çok konuşulacak mutlak butlan iddiası: ''Kılıçdaroğlu ve ekibi geri dönecek!'' Canlı yayında çok konuşulacak mutlak butlan iddiası: ''Kılıçdaroğlu ve ekibi geri dönecek!''