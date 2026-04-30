Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 32'nci haftada oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

17.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Abdullah Buğra Taşkınsoy

2 Mayıs Cumartesi

20.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir FK: Oğuzhan Aksu

20.00 Trabzonspor-Göztepe: Ozan Ergün

20.00 Samsunspor-Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses

3 Mayıs Pazar

20.00 Zecorner Kayserispor-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor: Yasin Kol

