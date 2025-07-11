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Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu

Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk 2 haftasında oynanacak maçların programını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonunun ilk 2 haftasında oynanacak müsabakaların programı belli oldu. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 sezonu 8 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da oynanacak Gaziantep FK - Galatasaray mücadelesiyle başlayacak.

Süper Lig'de 1 ve 2. haftanın programı şu şekilde:

1. hafta

8 Ağustos Cuma
21.30 Gaziantep FK - Galatasaray

9 Ağustos Cumartesi
19.00 Samsunspor - Gençlerbirliği
21.30 Antalyaspor - Kasımpaşa
21.30 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor

10 Ağustos Pazar
19.00 Eyüpspor - Konyaspor
19.00 Çaykur Rizespor - Göztepe
21.30 Fatih Karagümrük - Rams Başakşehir
21.30 Kayserispor - Beşiktaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk 2 haftasında oynanacak maçların programını açıkladı.

2. hafta

15 Ağustos Cuma
21.30 Galatasaray - Fatih Karagümrük

16 Ağustos Cumartesi
19.00 Kocaelispor - Samsunspor
21.30 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor
21.30 Göztepe - Fenerbahçe

17 Ağustos Pazar
19.00 Konyaspor - Gaziantep FK
19.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor
21.30 RAMS Başakşehir - Kayserispor
21.30 Beşiktaş - Eyüpspor

18 Ağustos Pazartesi
21.30 Kasımpaşa - Trabzonspor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk 2 haftasında oynanacak maçların programını açıkladı.

İHA

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Etiketler süper lig programı TFF yeni sezon
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