Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk 2 haftasında oynanacak maçların programını açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de yeni sezonunun ilk 2 haftasında oynanacak müsabakaların programı belli oldu. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 sezonu 8 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da oynanacak Gaziantep FK - Galatasaray mücadelesiyle başlayacak.
Süper Lig'de 1 ve 2. haftanın programı şu şekilde:
1. hafta
8 Ağustos Cuma
21.30 Gaziantep FK - Galatasaray
9 Ağustos Cumartesi
19.00 Samsunspor - Gençlerbirliği
21.30 Antalyaspor - Kasımpaşa
21.30 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor
10 Ağustos Pazar
19.00 Eyüpspor - Konyaspor
19.00 Çaykur Rizespor - Göztepe
21.30 Fatih Karagümrük - Rams Başakşehir
21.30 Kayserispor - Beşiktaş
2. hafta
15 Ağustos Cuma
21.30 Galatasaray - Fatih Karagümrük
16 Ağustos Cumartesi
19.00 Kocaelispor - Samsunspor
21.30 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor
21.30 Göztepe - Fenerbahçe
17 Ağustos Pazar
19.00 Konyaspor - Gaziantep FK
19.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor
21.30 RAMS Başakşehir - Kayserispor
21.30 Beşiktaş - Eyüpspor
18 Ağustos Pazartesi
21.30 Kasımpaşa - Trabzonspor
İHA
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