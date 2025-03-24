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Süper Lig'de maçlar ertelenecek mi? Resmi açıklama geldi

Süper Lig'de maçlar ertelenecek mi? Resmi açıklama geldi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de maçların erteleneceği söylentileri üzerine açıklamada bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Süper Lig'de maçların erteleneceği yönündeki iddialara açıklama geldi.

TFF, haftanın maçlarında herhangi bir erteleme olmayacağını duyurdu. 

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır."

Etiketler süper lig maçlar ertelenecek mi TFF
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