Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak maçların programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:

20.00 Antalyaspor - Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya) ALİ YILMAZ

20.00 Kasımpaşa - Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan) SARPER BARIŞ SAKA

20.00 Galatasaray - Başakşehir (RAMS Park) ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY

DHA