Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı
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Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak maçların programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN:
20.00 Antalyaspor - Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya) ALİ YILMAZ
20.00 Kasımpaşa - Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan) SARPER BARIŞ SAKA
20.00 Galatasaray - Başakşehir (RAMS Park) ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY
DHA
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