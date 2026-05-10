  Süper Lig'de son haftanın maç programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta ve son hafta oynanacak maçların programı belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarının programı belli oldu. Buna göre son haftanın maçları 15 Mayıs Cuma, 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günü oynanacak. Ligden düşecek son takımın belli olacağı haftada aynı anda oynanacak müsabakalarda 32 puanlı Eyüpspor, Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Bir diğer 32 puanlı takım Kasımpaşa, Galatasaray'ı ağırlayacak. 31 puanlı Gençlerbirliği, Trabzonspor'a konuk olacak. Ligde 16. basamakta bulunan 29 puanlı Antalyaspor ise evinde Kocaelispor ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta programı şöyle:

15 Mayıs Cuma
20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş

16 Mayıs Cumartesi
17.00 Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor
20.00 Gaziantep FK - RAMS Başakşehir
20.00 Samsunspor - Göztepe

17 Mayıs Pazar
17.00 Kayserispor - Konyaspor
20.00 Fenerbahçe - Eyüpspor
20.00 Kasımpaşa - Galatasaray
20.00 Antalyaspor - Kocaelispor
20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği

