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Süper Lig'de yeni dönem: Takım sayısı değişiyor

Süper Lig'de yeni dönem: Takım sayısı değişiyor
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de gelecek sezondan itibaren 18 takımın mücadele edeceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 19 takımın yer aldığı Süper Lig'de gelecek sezondan itibaren 18 takımın mücadele edeceğini açıkladı. 

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dün bir toplantı gerçekleştiren TFF, 139 olan profesyonel takım sayısının 3 yıl içerisinde 120'ye düşürüleceğini bildirdi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 16 Nisan 2025 tarihinde Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirmiş; toplantıda profesyonel liglerdeki takım sayısının azaltılması kararı alınmıştır. Profesyonel futbol liglerindeki takım sayısı, 2019-2020 sezonunda 125 takımla oynanırken; COVID-19 salgını nedeniyle Kulüpler Birliği'nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebiyle sezon sonunda küme düşme uygulanmamıştır. 2020-21 sezonunda profesyonel liglerdeki takım sayısı 145'e çıkmıştır. 2020-2021 sezonunda 21 takımla oynanan Süper Lig başta olmak üzere, tüm liglerde kademeli olarak takım sayısının düşürülmesi hedeflenmiş; ancak 2023'teki deprem felaketinden etkilenen kulüplerin ligden çekilme talepleri kabul edilmiş ve planlanan sayıya ulaşılamamıştır. Kulüp gelirlerinin artırılması ve daha güçlü bir rekabet ortamı oluşturulması amacıyla, 2025-2026 sezonunda 139 takımın mücadele edeceği profesyonel liglerdeki takım sayısının kademeli olarak azaltılmasına gidilecektir ve hâlihazırda 139 olan profesyonel takım sayısı, aşağıdaki görselde sezonlara göre belirtilen düşme ve çıkma sayılarına göre 120'ye düşürülecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de gelecek sezondan itibaren 18 takımın mücadele edeceğini açıkladı.

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Etiketler süper lig TFF takım
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