Süper Lig'deki 3 maç için erteleme iddiası
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Avrupa kupalarında mücadele eden Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin, Süper Lig'deki maçlarının ertelenmesi için TFF'ye başvurduğu iddia edildi.
Avrupa kupalarında mücadele eden Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin, Süper Lig maçlarının ertelenmesi için TFF'ye başvurduğu ileri sürüldü.
Ekol TV'nin haberine göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe, bu hafta oynayacakları Kayserispor ve Alanyaspor maçlarının ertelenmesini istedi.
Başakşehir ise Avrupa'da tur atlaması halinde, 3. haftada oynayacağı Rizespor deplasmanının ertelenmesini talep etti.
Yine haberde yer alan bilgiye göre; TFF, bu başvurulara en geç çarşamba günü yanıt verecek. Kulüplerin taleplerinin kabul edilmesi bekleniyor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol