  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu 8 kulübü PFKD'ya sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; RAMS Başakşehir FK, TÜMOSAN Konyaspor, Kocaelispor, Beşiktaş, Galatasaray, Samsunspor, Antalyaspor ve Fenerbahçe’yi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği’nce alınan kararlar şöyle:

“1-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ’nün 27.02.2026 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/6 ve 6/7 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü’nün 27.02.2026 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- KOCAELİSPOR Kulübü’nün 28.02.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KOCAELİSPOR Kulübü antrenörü KEREM NAZLIGÜL’ün aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarıncave “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 01.03.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4-BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 28.02.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 28.02.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- SAMSUNSPOR A.Ş. Kulübü’nün 01.03.2026 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- HESAP.COM ANTALYASPOR Kulübü’nün 01.03.2026 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.;

8- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 01.03.2026 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İbrahim Tatlıses'in 12 yaşına giren minik kızını görenler tanıyamadı
İbrahim Tatlıses'in 12 yaşına giren minik kızını görenler tanıyamadı
Ekranların reyting şampiyonu dizisinin yeni bölüm fragmanı seyircisini isyan ettirdi
Ekranların reyting şampiyonu dizisinin yeni bölüm fragmanı seyircisini isyan ettirdi
Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliklerinde saç baş yolduran işgal!
Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliklerinde saç baş yolduran işgal!
Yeniden ''kara kış'' alarmı verildi: Soğuklar ve kar yağışı geri dönüyor!
Yeniden ''kara kış'' alarmı verildi: Soğuklar ve kar yağışı geri dönüyor!
İstanbul'da genç bir anne ile minik kızının cesedi denizde bulundu!
İstanbul'da genç bir anne ile minik kızının cesedi denizde bulundu!
Türkiye'yi sarsan cinayete yayın yasağı! Fatma öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı
Türkiye'yi sarsan cinayete yayın yasağı! Fatma öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı
Savaşın vurduğu piyasalarda İslam Memiş’ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Euro için kritik uyarı
Savaşın vurduğu piyasalarda İslam Memiş’ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Euro için kritik uyarı
ENAG Şubat 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı
ENAG Şubat 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı
Etiketler PFDK sevkleri TFF
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ekranların reyting şampiyonu dizisinin yeni bölüm fragmanı seyircisini isyan ettirdi Ekranların reyting şampiyonu dizisinin yeni bölüm fragmanı seyircisini isyan ettirdi Türkiye ile İran arasındaki sınır kapısına ''Siyah Bayrak'' asıldı, kısıtlamalar başladı! Türkiye ile İran arasındaki sınır kapısına ''Siyah Bayrak'' asıldı, kısıtlamalar başladı! Okuldaki ''Kabe'de hacılar ilahisi' tartışmalarında Ali Erbaş’ın kızından tepki çeken açıklama! Okuldaki ''Kabe'de hacılar ilahisi' tartışmalarında Ali Erbaş’ın kızından tepki çeken açıklama! TÜİK Şubat 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı... TÜİK Şubat 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı... Yeniden ''kara kış'' alarmı verildi: Soğuklar ve kar yağışı geri dönüyor! Yeniden ''kara kış'' alarmı verildi: Soğuklar ve kar yağışı geri dönüyor! Akaryakıtta Cumhuriyet tarihinin zam rekoru: Litresi 70 TL'ye ulaşacak! Akaryakıtta Cumhuriyet tarihinin zam rekoru: Litresi 70 TL'ye ulaşacak! Türkiye'yi sarsan cinayete yayın yasağı! Fatma öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı Türkiye'yi sarsan cinayete yayın yasağı! Fatma öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden nükleer iddia! Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden nükleer iddia! İstanbul'da genç bir anne ile minik kızının cesedi denizde bulundu! İstanbul'da genç bir anne ile minik kızının cesedi denizde bulundu! Enflasyon açıklandı; Mart 2026 kira artış oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Mart 2026 kira artış oranı belli oldu
Çocuk yaşta başlayan merakı, 32 yaşında onu bir koleksiyoner yaptı! Çocuk yaşta başlayan merakı, 32 yaşında onu bir koleksiyoner yaptı! Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Tam 542 bin TL trafik cezası kesildi Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Tam 542 bin TL trafik cezası kesildi ENAG Şubat 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Şubat 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı Tüm emekli ve memurun enflasyon farkı zammında ikinci veri belli oldu Tüm emekli ve memurun enflasyon farkı zammında ikinci veri belli oldu Sahur vakti babasını öldürmüştü! Cinayetin altından ''aldatma'' iddiası çıktı Sahur vakti babasını öldürmüştü! Cinayetin altından ''aldatma'' iddiası çıktı Türkiye'deki il sayısı 82'ye çıkabilir: ''3 ilçe birleşip il olsun'' teklifi Meclis'te! Türkiye'deki il sayısı 82'ye çıkabilir: ''3 ilçe birleşip il olsun'' teklifi Meclis'te! İbrahim Tatlıses'in 12 yaşına giren minik kızını görenler tanıyamadı İbrahim Tatlıses'in 12 yaşına giren minik kızını görenler tanıyamadı Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den Türkiye için korkutan deprem uyarısı Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den Türkiye için korkutan deprem uyarısı Savaşın vurduğu piyasalarda İslam Memiş’ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Euro için kritik uyarı Savaşın vurduğu piyasalarda İslam Memiş’ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Euro için kritik uyarı Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliklerinde saç baş yolduran işgal! Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliklerinde saç baş yolduran işgal!