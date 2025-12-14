  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Süper Lig'te bir istifa daha: Tribünlerden yükselen küfürler bardağı taşırdı!

Süper Lig'te bir istifa daha: Burak Yılmaz 2 maç sonra ayrılacğaını ilan etti

Süper Lig'te bir istifa daha: Burak Yılmaz 2 maç sonra ayrılacğaını ilan etti
Güncelleme:

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor ve Başakşehir maçlarının ardından takımdan ayrılacağını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.

Mücadelenin 68. dakikasında Göztepe'nin Cherni ile sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Janderson, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi.

Maçın kalan kısmında gol sesi gelmeyince maç Göztepe'nin 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Zor bir maç oynadık. Göztepe 3 yıldır aynı oynuyor. Etkili oynuyor. Uzun oynuyorlar. Biz de 7 eksikle kısa bir takım olduğumuz için iyi savunmaya çalıştık. Penaltıyı kaçırdıktan sonra gol yedik. Çok çalıştığımız bir noktada gol yedik. Değerlendiremediğimiz pozisyonlarımız oldu" dedi.

"Rize ve Başakşehir maçlarının ardından ben burada olmayacağım"

Maç içerisinde taraftarlardan kendisine ve oyuncularına küfürler edildiğini söyleyen ve 2 maç sonra görevini bırakacağını açıklayan Yılmaz, "Bu şehirde farklı şeyler var. Buraya geldiğimiz 0 puan vardı, bugün 23 puanla Avrupa hayali kuran bir takım var. Bugün bana küfür ettiler, 'Takım neden oynamıyor?' dediler. İnsanlarda biraz kıymet bilmek olur. Önümüzdeki Rize ve Başakşehir maçlarının ardından burada olmayacağım. O maçlardan sonra burada olmayacağım, sonrasında helalleşeceğiz. O 2 maçı kazanıp yolumuza bakacağız. Bu karar mağlubiyetle alakalı değil, bu tepkileri ben ve oyuncularım hak etmedi. Bazen oyuncular gününde olmayabilir ama bu kadar tepki de normal değil. Biz bu takımı 0 puanla devraldık. Nereden nereye geldik. Eleştiriyi kabul ederiz bu kadarı fazla" ifadelerini kullandı.

İHA

text-ad
Etiketler Gaziantepspor Burak Yılmaz eleştiri istifa küfür tepki gaziantep Göztepe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Muslera 2 penaltı birden kurtardı, Estudiantes şampiyon oldu! Muslera 2 penaltı birden kurtardı, Estudiantes şampiyon oldu! Ünlü sanatçıdan hakkındaki iddia sonrası jet hamle: Soluğu savcılıkta aldı! Ünlü sanatçıdan hakkındaki iddia sonrası jet hamle: Soluğu savcılıkta aldı! Ünlü şarkıcıdan Güllü ile ilgili skandal ifadeler: ''Lezbiyen ilişkileri var'' Ünlü şarkıcıdan Güllü ile ilgili skandal ifadeler: ''Lezbiyen ilişkileri var'' Dünyanın en ünlü plajında kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Dünyanın en ünlü plajında kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Evrim Akın hakkındaki iddiaları olay olan Asena Keskinci'nin bu cesur sahneleri tepki çekti Evrim Akın hakkındaki iddiaları olay olan Asena Keskinci'nin bu cesur sahneleri tepki çekti İstanbul Erkek Lisesi'ndeki taciz ve darp skandalında bir isim daha görevden alındı! İstanbul Erkek Lisesi'ndeki taciz ve darp skandalında bir isim daha görevden alındı! Hava durumu yine şaşırtacak: Önce yağmur ve kar, ardından güneşli günler geliyor! Hava durumu yine şaşırtacak: Önce yağmur ve kar, ardından güneşli günler geliyor! Üniversitede kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Üniversitede kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Bu mezarlığa akın var... Herkes buraya gömülmek isteyince ortalık karıştı! Bu mezarlığa akın var... Herkes buraya gömülmek isteyince ortalık karıştı! Google'daki bu arama ilgi çekti: Herkes Google'a girip tekrar tekrar deniyor! Google'daki bu arama ilgi çekti: Herkes Google'a girip tekrar tekrar deniyor!
Burak Özçivit'in tek imzayla kazanacağı para dudak uçuklattı Burak Özçivit'in tek imzayla kazanacağı para dudak uçuklattı Ekranların sevilen dizisinde olaylı ayrılık... Güzel oyuncunun imalı vedası olay oldu! Ekranların sevilen dizisinde olaylı ayrılık... Güzel oyuncunun imalı vedası olay oldu! Ava giden 4 arkadaşın yolculuğu faciayla bitti! Ava giden 4 arkadaşın yolculuğu faciayla bitti! Türkiye'nin ''Yıldızları'' burada yaşıyor: Hepsi bir Yıldız! Türkiye'nin ''Yıldızları'' burada yaşıyor: Hepsi bir Yıldız! Türkiye'deki binlerce Suriyeli ''kaçak'' oluyor: Artık tek çareleri Türkiye'yi terk etmek! Türkiye'deki binlerce Suriyeli ''kaçak'' oluyor: Artık tek çareleri Türkiye'yi terk etmek! Yıllar sonra İstanbul'u terk etti, köyünde kendi işinin patronu oldu! Yıllar sonra İstanbul'u terk etti, köyünde kendi işinin patronu oldu! Son günlerin en çok tartışılan ismi güzel spiker Ela Rümeysa Cebeci'ni estetiksiz hali olay oldu Son günlerin en çok tartışılan ismi güzel spiker Ela Rümeysa Cebeci'ni estetiksiz hali olay oldu 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde son günler; kura tarihi belli oldu! 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde son günler; kura tarihi belli oldu! Yılın son seçim anketi açıklandı: Partilerin oy oranındaki değişim dikkat çekti! Yılın son seçim anketi açıklandı: Partilerin oy oranındaki değişim dikkat çekti! Asgari ücret tespit komisyonuna katılmayan Türk-İş'in istediği zam belli oldu Asgari ücret tespit komisyonuna katılmayan Türk-İş'in istediği zam belli oldu