Tanju Çolak isyan bayrağını açtı: ''Böyle devam ederse oy vermem''

Galatasaray'ın efsane golcüsü Tanju Çolak, sarı-kırmızılı camiada deprem etkisi yaratacak açıklamalarda bulundu! Mauro Icardi’nin performansını yerden yere vuran Çolak, Başkan Dursun Özbek’e seslenerek "Icardi’yi kadro dışı bırak" çağrısı yaptı.

Türk futbolunun unutulmaz golcüsü Tanju Çolak, Galatasaray gündemine dair sessizliğini bozdu. Haber Sarı Kırmızı'ya konuşan Çolak, özellikle Arjantinli yıldız Mauro Icardi ve Başkan Dursun Özbek hakkında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"Icardi Artık Futboldan Tamamen Kopmuş"

Icardi’nin saha içindeki hareketsizliğini eleştiren Tanju Çolak, Arjantinli forvetin Galatasaray’da gereğinden fazla tolerans gördüğünü iddia etti. Çolak, "Geldiğinden bugüne kadar Icardi’ye kulübün anahtarı verilmiş, 'Ne yaparsan yap' deniyor. Bizim Türk futbolcular böyle yapsaydı çoktan kapının önüne konurdu" diyerek kulüp içindeki yerli-yabancı dengesine dikkat çekti.

Başkan Dursun Özbek’e "Oy" Resti!

Eleştirilerinin dozunu artıran efsane isim, Dursun Özbek yönetimine seçim uyarısında bulundu:

"Icardi’ye sahip çıkmaya devam etsinler. Böyle devam ederse ben oy vermem. Böyle olduğu sürece benim oyum Dursun Özbek’e değil. Lütfen Icardi’yi kadro dışı bırakın. Bir faydası yok, Galatasaray’da yapacağı hiçbir şey kalmamış."

"Ayağına İki Tane Top Bile Değmedi"

Icardi’nin son maçlardaki performansını "etkisiz" olarak niteleyen Çolak, yıldız oyuncunun fiziksel olarak futboldan uzaklaştığını ve sahada varlık gösteremediğini savundu. Galatasaray camiasında büyük yankı uyandıran bu sözlerin ardından yönetimden veya Icardi cephesinden bir yanıt gelip gelmeyeceği merak konusu.