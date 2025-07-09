Taraftar ''oh be'' diyecek... Passolig zorunluluğu bitti; maçlara girişlerde yeni dönem başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, bugüne dek sürdürülen Passolig sistemine son verildiğini duyurarak Süper Lig ve 1. Lig maçlarına kimlik kartıyla girilebileceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig maçlarında taraftarların stadyumlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla yaptığı görüşmeler sonucunda yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, taraftarların 2025-2026 sezonundan itibaren çipli T.C. kimlik kartlarına elektronik bilet yüklemeleri sonrasında kimlikle stadyumlara girebileceğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada "Süper Lig ve 1. Lig'de 2014 Nisan ayından bu yana devam eden biletleme ve müsabakalara giriş süreçlerinde yeni bir döneme geçiliyor" ifadelerine yer verilerek, bugüne dek sürdürülen Passolig sistemine son verildiği bildirildi.

Yapılan teknik altyapı çalışmalarıyla birlikte, stadyumlarda kullanılan elektronik bilet ekipmanlarının güncel teknolojiye göre yeniden düzenlendiği ve bu sayede çipli T.C. kimlik kartlarına elektronik bilet yüklenebilmesinin mümkün hale geldiği belirtildi. Bu sistemin uygulanacağı 2025-2026 sezonundan itibaren, taraftarlar kimlik kartlarını elektronik bilete dönüştürerek stadyumlara giriş yapabilecek.

TFF'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig ve 1. Lig'de 2014 Nisan ayından bu yana devam eden biletleme ve müsabakalara giriş süreçlerinde yeni bir döneme geçiliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarla yaptığı görüşmeler neticesinde, futbolun gerçek sahibi taraftarların stadyumlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla önemli bir düzenlemeye gitti. TFF'nin stadyumlarda kullanılan elektronik bilet ekipmanlarını güncel teknolojiye göre geliştirmesiyle birlikte, 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların çipli T.C. kimlik kartlarına da elektronik bilet yüklemeleri sonrasında stadyumlara girişlerine imkan sağlanacaktır.

Bununla birlikte kulüplerimiz hali hazırda anlaşma sağladıkları bilet satış firmalarıyla satış ve stadyuma giriş esaslarını belirleme hakkına sahip olacaktır."