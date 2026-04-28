Tedesco'ya ödenecek tazminat ortaya çıktı

Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı Teknik Direktör Domenico Tedesco'ya ödenecek tazminat belli oldu.

Galatasaray derbisi sonrası olağanüstü toplanan Fenerbahçe Yönetim Kurulu, 40 yaşındaki İtalyan asıllı Alman teknik adam Domenico Tedesco ile yolları ayırma kararı aldı.

A Spor'da yer alan habere göre, ayrılığın mali detayları da gün yüzüne çıktı. Sözleşmesindeki özel bir maddeye göre, ayrılık zamanı ne olursa olsun Tedesco’ya 500 bin euro tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

Sözleşmede “Sezon sonunda da ayrılsa üç maç kala da ayrılsa 500 bin euro tazminat ödenecek.” maddesinin yer aldığı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpte 45 resmi maça çıkan ve maç başına 2.00 puan ortalaması yakalayan Tedesco, Çarşamba günü takımla vedalaşarak Türkiye’den ayrılacak.

