  Tedesco'ya ödenecek tazminat ortaya çıktı

Tedesco'ya ödenecek tazminat ortaya çıktı

Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı Teknik Direktör Domenico Tedesco'ya ödenecek tazminat belli oldu.

Galatasaray derbisi sonrası olağanüstü toplanan Fenerbahçe Yönetim Kurulu, 40 yaşındaki İtalyan asıllı Alman teknik adam Domenico Tedesco ile yolları ayırma kararı aldı. 

A Spor'da yer alan habere göre, ayrılığın mali detayları da gün yüzüne çıktı. Sözleşmesindeki özel bir maddeye göre, ayrılık zamanı ne olursa olsun Tedesco’ya 500 bin euro tazminat ödenmesi kararlaştırıldı. 

Sözleşmede “Sezon sonunda da ayrılsa üç maç kala da ayrılsa 500 bin euro tazminat ödenecek.” maddesinin yer aldığı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpte 45 resmi maça çıkan ve maç başına 2.00 puan ortalaması yakalayan Tedesco, Çarşamba günü takımla vedalaşarak Türkiye’den ayrılacak.

Arka Sokaklar final mi yapıyor? 20 yıllık ekran efsanesi için karar verildi
Bahar havasına veda edin... Tüm Türkiye yeniden sağanak yağışların etkisi altına girecek!
Ekranların ödüllü güzel ve genç oyuncusu dev kadrolu diziyle anlaştı
Müge Anlı'ya ait olduğu iddia edilen yalının sahibi ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: ''Savcıya her şeyi anlatırım''
Cem Bölükbaşı ile aşkı bittiği iddia edilen Cemre Baysel'den dikkat çeken aşk hayatı açıklaması
Afra Saraçoğlu hakkında bomba aşk iddiası! Kopenhag tatilindeki sır isim ortaya çıktı!
Fenerbahçe'de Tedesco sonrası teknik direktör adayları belli oldu
