TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan rest: ''Döndüğümde herkesle hesaplaşacağım''

Dün akşam gerçekleştirilen 2026 Dünya Kupası grup kuraları için ABD'de bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray–Samsunspor maçının son saniyelerindeki tartışmalı penaltı pozisyonuyla ilgili "'döner dönmez herkesle hesaplaşacağım" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 15.haftasında Galatasaray, sahasında ligin güçlü ekiplerinden olan Samsunspor’u konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ndeki maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8. dakikada Leroy Sane'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Topun kontrolünü elinde bulunduran ev sahibi takım, 29. dakikada Victor Osimhen'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya Samsunspor etkili girdi. Karadeniz temsilcisi, 56. dakikada Anthony Musaba'nın golüyle farkı 1'e indirdi. Galatasaray, ikinci 45 dakikada pozisyona girmekte zorlandı. Savunmada da açıklar veren ev sahibi ekip, Emre Kılınç'ın 88. dakikada attığı golle üstünlüğünü kaybetti: 2-2. 

Yediği bu golün şokunu çabuk atlatan sarı-kırmızılı ekip, 90+2. dakikada Osimhen'in attığı röveşata golüyle sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı. Galatasaray bu sonuçla puanını 36’ya çıkararak liderliğini sürdürdü. Samsunspor ise 25 puanda kaldı.

Galatasaray’ın Samsunspor’u 3-2 yendiği maçın 90+5.dakikasında sarı-kırmızılı takımın futbolcusu Kazımcan Karataş’ın eline çarpan topta hakem Mehmet Türkmen oyunu devam ettirmiş, VAR hakemi Onur Özütoprak, hakemi incelemeye çağırmamıştı.

Eski hakemler Bahattin Duran ve Deniz Çoban pozisyonun penaltı olmadığı, Erman Toroğlu, Fırat Aydınus, Bülent Yıldırım, Deniz Ateş Bitnel, Bünyamin Gezer, Mustafa Çulcu pozisyonun penaltı olduğu şeklinde yorum yapmıştı.

Galatasaray ise Kazımcan Karataş'ın yerde kaldığı pozisyonun penaltı, Davinson Sanchez'e yapılan müdahalenin kırmızı kart olduğu yönünde kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu HT Spor'a gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. 

Hacıosmanoğlu, “Burada 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılmaya bu kadar yaklaştık; millî duygularımızın yüksek olduğu bir gün yaşıyoruz. Güzel de bir kura çektik, bu kadar güzel şeylerin yaşandığı bir günde biz orada yokken bunlar oluyor. Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım.” dedi.

 

 

