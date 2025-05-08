TFF, transfer dönemi tarihlerini açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer dönemi tarihlerini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer tescil döneminin başlangıç ve bitiş tarihini duyurdu. Buna göre, yaz transfer dönemi 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de sona erecek. Ara transfer dönemi ise 5 Ocak 2026 ve 10 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
TFF’den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.
Buna göre; 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 30 Haziran 2025 tarihinde başlayıp, 12 Eylül 2025 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.”
DHA
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