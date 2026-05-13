  Torreira'ya saldırı anı kamerada! Pusu kurup yumruk atmış!

Torreira'ya saldırı anı kamerada! Pusu kurup yumruk atmış!

Galatasaraylı Lucas Torreira'ya Kasımpaşa'daki bir AVM'de düzenlenen yumruklu saldırının yeni görüntüleri infial yarattı. Y.Y. adlı saldırganın ünlü futbolcuya pusu kurarak beklediği ve aniden saldırdığı öğrenildi. Olay sonrası AVM'de yaşanan arbede ve Torreira'nın şok anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir alışveriş merkezinde dün akşam saatlerinde spor dünyasını sarsan bir olay yaşandı. Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, alışveriş yaptığı sırada Y.Y. isimli şahsın yumruklu saldırısına uğradı.

Adeta Pusu Kurmuş! Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre saldırganın, Torreira’nın AVM’ye girişinden itibaren kendisini takip ettiği ve uygun bir anı bekleyerek pusu kurduğu belirlendi. Aniden yıldız futbolcunun üzerine yürüyen şahıs, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında Torreira'ya yumruk attı.

Görüntüler Ortaya Çıktı

Olayın hemen ardından kaydedilen cep telefonu görüntülerinde, AVM güvenliği ve vatandaşların saldırgana müdahale ettiği görülüyor. Görüntülerde dikkat çeken en acı detay ise, Lucas Torreira'nın yaşadığı saldırının etkisiyle uzun süre yerinden kıpırdayamadan, adeta donup kalmış bir şekilde etrafı izlemesi oldu. Yıldız futbolcunun olayı fiziksel olarak hafif sıyrıklarla atlattığı ancak psikolojik olarak oldukça sarsıldığı öğrenildi.

Saldırgan Adliyeye Sevk Edildi

Kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan Y.Y., emniyetteki sorgusunun ardından bugün öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Saldırganın neden böyle bir eylem gerçekleştirdiği henüz netlik kazanmazken, savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Saldırı haberinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Torreira'ya destek mesajları yağdırdı. Kulüp yönetiminin de oyuncunun durumuyla yakından ilgilendiği ve hukuki sürecin takipçisi olacağı bildirildi.

İHA

