Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini aldı: İşte ödenecek rakam

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Beşiktaş'ın Arnavut orta saha oyuncusu Ernest Muçi'nin bonservisini aldığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi'nin kesin transferi konusunda, kiralama sözleşmesinde yer alan kulübümüze ait opsiyon hakkı kullanılmıştır. Buna göre; Beşiktaş A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak 8 (Sekiz) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında ödeme yapılacaktır" denildi.

