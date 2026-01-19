Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin maaşına zam!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ve ekibinin yıllık ücretini 90 milyon TL'ye çıkardı.

Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin sözleşmesinde iyileştirmeye gitti. Bordo-mavili kulüpten KAP’a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Fatih Tekke ile olan 30.06.2029 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre; Fatih Tekke ve ekibinin ücreti, Ocak 2026'dan itibaren başlamak üzere aylık net 7 milyon 500 Bin TL olaraki yıllık net 90 milyon TL garanti ücret olacak şekilde revize edilmiştir" denildi.

İHA