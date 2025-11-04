  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Trabzonspor'da Onana şoku!

Trabzonspor'da Onana şoku!

Trabzonspor'da Onana şoku!
Güncelleme:

Trabzonspor’un Kamerunlu kalecisi Andre Onana sakatlığı nedeniyle antrenmana katılamadı.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray deplasmanında aldığı beraberlik sonrası zirve yarışını sürdüren Trabzonspor'da Onana şoku yaşanıyor. 

Performansıyla beğeni kazanan ve takımda önemli bir rolü olan Kamerunlu yıldız kaleci ayak bilediğindeki sıkıntı nedeniyle bugün gerçekleştirilen idmana katılmadı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Onana'nın durumu belirsizliğini koruyor. 

Trabzonspor ligin 12. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. 

Sözcü

text-ad
Etiketler Trabzonspor Trabzonspor onana kaleci sakatlık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AJET'e ait yolcu uçağında büyük panik... Sosyal medyaya düşen görüntüler olay oldu! AJET'e ait yolcu uçağında büyük panik... Sosyal medyaya düşen görüntüler olay oldu! Altın fiyatlarında düşüş hız kesmişken İslam Memiş'ten altın yatırımcısına kritik uyarı Altın fiyatlarında düşüş hız kesmişken İslam Memiş'ten altın yatırımcısına kritik uyarı İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6 büyüklüğünde deprem uyarısı İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6 büyüklüğünde deprem uyarısı İzleyici Uzak Şehir'de Alya'yı korurken vurulan Sadakat'ın vurulduğu sahnesini fena ''ti''ye aldı İzleyici Uzak Şehir'de Alya'yı korurken vurulan Sadakat'ın vurulduğu sahnesini fena ''ti''ye aldı Güzel oyuncu baştan aşağı transparan tulumuyla göz kamaştırdı Güzel oyuncu baştan aşağı transparan tulumuyla göz kamaştırdı Özgür Özel'den Akın Gürlek'e olay çağrı: ''Cevap gelmezse belgeleri yolluyorum'' Özgür Özel'den Akın Gürlek'e olay çağrı: ''Cevap gelmezse belgeleri yolluyorum'' Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü; tahminler peş peşe açıklandı Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü; tahminler peş peşe açıklandı Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümünün ardından en çok merak edilen soru yanıt buldu Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümünün ardından en çok merak edilen soru yanıt buldu Kızılcık Şerbeti'nde deprem: 4 isim veda ediyor, sürpriz bir isim geliyor! Kızılcık Şerbeti'nde deprem: 4 isim veda ediyor, sürpriz bir isim geliyor! 50 bin canın katili, terörist başı bebek katili Abdullah Öcalan'ın yeni talepleri belli oldu 50 bin canın katili, terörist başı bebek katili Abdullah Öcalan'ın yeni talepleri belli oldu
Görevden alınan Milli Eğitim Müdürü kendini astı! Görevden alınan Milli Eğitim Müdürü kendini astı! Ankara'da genç kadının şüpheli ölümünde otopsi raporu korkunç gerçeği gözler önüne serdi Ankara'da genç kadının şüpheli ölümünde otopsi raporu korkunç gerçeği gözler önüne serdi İşte Benim Stilim'in güzeliydi, şimdi yakışıklı bir erkek olup yeni bir aşka yelken açtı İşte Benim Stilim'in güzeliydi, şimdi yakışıklı bir erkek olup yeni bir aşka yelken açtı Hazır makarnadan bulaşan hastalık 6 can aldı! Hazır makarnadan bulaşan hastalık 6 can aldı! Soyulan Louvre Müzesi'nde şaka gibi ayrıntı: Güvenlik şifresi bakın neymiş! Soyulan Louvre Müzesi'nde şaka gibi ayrıntı: Güvenlik şifresi bakın neymiş! Bahçeli yine ''kurucu önder'' deyip, Anıtkabir'e ve Cumhurbaşkanlığı'na neden gitmediğini açıkladı Bahçeli yine ''kurucu önder'' deyip, Anıtkabir'e ve Cumhurbaşkanlığı'na neden gitmediğini açıkladı Biz çöp diye atıyoruz, onlar toplayıp servet kazanıyor... Biz çöp diye atıyoruz, onlar toplayıp servet kazanıyor... Trafikte yeni zorunluluklar ve yeni cezalar yürürlükte! Trafikte yeni zorunluluklar ve yeni cezalar yürürlükte! Aralarında ASELSAN ve TÜBİTAK'ın da bulunduğu kurumlara operasyon! Gözaltılar var! Aralarında ASELSAN ve TÜBİTAK'ın da bulunduğu kurumlara operasyon! Gözaltılar var! Yakıtına, türüne, vitesine göre işte Ekim ayının en çok satan otomobil marka ve modelleri Yakıtına, türüne, vitesine göre işte Ekim ayının en çok satan otomobil marka ve modelleri