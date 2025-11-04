Trabzonspor'da Onana şoku!
Trabzonspor’un Kamerunlu kalecisi Andre Onana sakatlığı nedeniyle antrenmana katılamadı.
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray deplasmanında aldığı beraberlik sonrası zirve yarışını sürdüren Trabzonspor'da Onana şoku yaşanıyor.
Performansıyla beğeni kazanan ve takımda önemli bir rolü olan Kamerunlu yıldız kaleci ayak bilediğindeki sıkıntı nedeniyle bugün gerçekleştirilen idmana katılmadı.
Sözcü'de yer alan habere göre, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Onana'nın durumu belirsizliğini koruyor.
Trabzonspor ligin 12. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.
Sözcü
