Trabzonspor'un acı günü: Tesislerde kalp krizi geçiren Orhan Kaynak hayatını kaybetti
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak, tesislerde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde aniden rahatsızlandı. Durumun fark edilmesi üzerine kulüp personeli tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaynak, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.
Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Orhan Kaynak, hayatını kaybetti.
