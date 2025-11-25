  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Trabzonspor'un yıldız oyuncusu ameliyat oldu

Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca ameliyat oldu

Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca ameliyat oldu
Güncelleme:

Trabzonspor'un Bosnalı yıldızı Edin Visca, RAMS Başakşehir FK karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından operasyon geçirdi.

Trabzonspor’un Bosnalı yıldızı Edin Visca, RAMS Başakşehir FK karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından sol fibula kemiğinde kırık ve çoklu bağ yaralanması yaşayan Edin Visca, operasyon geçirdi. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Visca’nın durumu hakkında yaptığı açıklamada, “Takımımızın RAMS Başakşehir ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Visca’ya sponsor hastanemiz Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şengün tarafından, sol fibula kemiği kırığı ve çoklu bağ yaralanması tanısıyla cerrahi operasyon uygulanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanacak oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor'un Bosnalı yıldızı Edin Visca, RAMS Başakşehir FK karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından sol fibula kemiğinde kırık ve çoklu bağ yaralanması yaşayan Edin Visca, operasyon geçirdi.

BAŞKAN DOĞAN’DAN VİSCA’YA ZİYARET

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, RAMS Başakşehir FK maçında yaşadığı sakatlığın ardından başarılı bir operasyon geçiren bordo-mavili futbolcu Edin Visca’yı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sırasında sağlık ekibinden Visca’nın tedavi ve rehabilitasyon sürecine ilişkin detaylı bilgi alan başkan Doğan, bordo-mavili futbolcunun yanında olduklarını ifade etti. Edin Visca ise destek ve ziyaretinden dolayı başkan Ertuğrul Doğan’a teşekkür ederek, en kısa zamanda sahalara dönmek için çalışmalara başlayacağını söyledi.

 

DHA

text-ad
Etiketler Trabzonspor Trabzonspor Edin Visca ameliyat operasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
DEM Parti, komisyon heyeti ile teröristbaşı Öcalan'ın ne konuştuğunu açıkladı DEM Parti, komisyon heyeti ile teröristbaşı Öcalan'ın ne konuştuğunu açıkladı Yüzyılın Konut Projesi'nde konutlar için ilk temelin atıldığı nokta kamerada Yüzyılın Konut Projesi'nde konutlar için ilk temelin atıldığı nokta kamerada 24 öğrenci hastanelik olmuştu: Meğer sebebi gıda zehirlenmesi değilmiş! 24 öğrenci hastanelik olmuştu: Meğer sebebi gıda zehirlenmesi değilmiş! Türkiye'nin en çok satan otomobillerinden biri... Sıfır km aracın arızalarına isyan etti Türkiye'nin en çok satan otomobillerinden biri... Sıfır km aracın arızalarına isyan etti Dünya devi Galatasaray'ın yıldızı için geliyor! 100 milyon euroyu gözden çıkardılar Dünya devi Galatasaray'ın yıldızı için geliyor! 100 milyon euroyu gözden çıkardılar Hülya Avşar'dan, Merve Taşkın ile yaptığı programa yönelik suç duyurusuna ilk yanıt Hülya Avşar'dan, Merve Taşkın ile yaptığı programa yönelik suç duyurusuna ilk yanıt Samsun'da mide bulandıran olay: 10 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı! Samsun'da mide bulandıran olay: 10 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı! Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz anketinde dikkat çeken sonuç! Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz anketinde dikkat çeken sonuç! Faaliyetleri durdurulan Tuttur hakkındaki skandal iddia sonrası jet soruşturma Faaliyetleri durdurulan Tuttur hakkındaki skandal iddia sonrası jet soruşturma Başsavcılık önce ''BAE casusları'' dedi, sonra paylaşımı sildi! Başsavcılık önce ''BAE casusları'' dedi, sonra paylaşımı sildi!
İmralı'ya giden heyet bebek katili Öcalan'a bunları sormuş! İmralı'ya giden heyet bebek katili Öcalan'a bunları sormuş! Şanlıurfa Adliyesi'nde korkutan patlama: Bir kişi yaralandı Şanlıurfa Adliyesi'nde korkutan patlama: Bir kişi yaralandı İstanbul'da 4 kişilik aileyi ölüme götüren gerçek ortaya çıktı İstanbul'da 4 kişilik aileyi ölüme götüren gerçek ortaya çıktı Bir zamanların Küçük Ceylan'ı anneanne oldu; yeni imajıyla herkesi şaşırttı Bir zamanların Küçük Ceylan'ı anneanne oldu; yeni imajıyla herkesi şaşırttı Esra Erol'a katıldıktan sonra ünlenmişti... Fenomen ismin son hali olay oldu Esra Erol'a katıldıktan sonra ünlenmişti... Fenomen ismin son hali olay oldu Liseli öğrencilerin projesi sebze ve meyve tarlalarının istilacısını yenmeyi başardı! Liseli öğrencilerin projesi sebze ve meyve tarlalarının istilacısını yenmeyi başardı! Okulda fenalaşan 13 yaşındaki Baran hayatını kaybetti Okulda fenalaşan 13 yaşındaki Baran hayatını kaybetti İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu önceden duyuran isim bu sefer de zamlı asgari ücreti açıkladı İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu önceden duyuran isim bu sefer de zamlı asgari ücreti açıkladı Teknoloji fuarında fıkra gibi olay: İnsansı robotlar insan çıktı! Teknoloji fuarında fıkra gibi olay: İnsansı robotlar insan çıktı! Dünyanın gözü İznik'te: Tarihi ziyaret öncesi güvenlik üst seviyeye çıkarıldı Dünyanın gözü İznik'te: Tarihi ziyaret öncesi güvenlik üst seviyeye çıkarıldı