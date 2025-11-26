  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Futbolda bahis bombasının düştüğü 1. Lig'te genç forvet Türkiye'den sessiz sedasız ayrıldı

Trendyol 1. Lig'in genç forveti Türkiye'den sessiz sedasız ayrıldı

Trendyol 1. Lig'in genç forveti Türkiye'den sessiz sedasız ayrıldı
Güncelleme:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, 23 yaşındaki Brezilyalı forvet Luan Campos’un takımdan izinsiz ayrıldığını duyurdu.

Sivasspor kulübü yetkililerinin telefonlarına yanıt vermeyen Campos’un, takımla hiçbir iletişime geçmeden şehri terk ettiği ifade edildi. Olayın ardından kulüp, kamuoyuna resmi bir açıklama yayınladı.

kırmızı-beyazlıların açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcularımızdan Luan Campos, dün gece geç saatte eşyalarını da alarak izinsiz şekilde ve hiçbir gerekçe bildirmeden tesislerimizi terk etmiş; bunu takiben, yasal temsilcisi olmayan bir kişi tarafından gönderilen mevzuata aykırı bir bildirim ile taraflar arasındaki sözleşmenin feshedildiği tarafımıza iletilmiştir. Futbolcunun usulüne uygun fesih bildirimi beklenmekte olup, bunun alınmasını takiben sözleşmenin haklı neden olmaksızın feshi nedeniyle yetkili merciler önünde futbolcu aleyhine gerekli hukuki adımlar atılacaktır. Özbelsan Sivasspor olarak, kulübümüzün haklarını korumak ve camiamızın menfaatini en üst düzeyde savunmak temel önceliğimizdir. Kurumsal yapımız ve profesyonel ilkelerimiz doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğimizi bildirir, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

İHA

text-ad
Etiketler Özbelsan Sivasspor Brezilyalı forvet Luan Campos Luan Campos sivasspor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emlak Konut'tan beklenen açıklama geldi: Daire seçimleri başlıyor! Emlak Konut'tan beklenen açıklama geldi: Daire seçimleri başlıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2 kilit ismi PFDK'ya sevk edildi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2 kilit ismi PFDK'ya sevk edildi! Devlerin gecesinde gol sağanağı yaşandı! Tam 22 gol atıldı! Devlerin gecesinde gol sağanağı yaşandı! Tam 22 gol atıldı! Hakkında 2 bin 352 yıl hapis istenen Ekrem İmamoğlu'ndan rest: ''Evet ben suçluyum'' Hakkında 2 bin 352 yıl hapis istenen Ekrem İmamoğlu'ndan rest: ''Evet ben suçluyum'' İşte bize her gün günaydın dedirtmeyen o harita! İşte bize her gün günaydın dedirtmeyen o harita! Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor Bir cinayet, bir intihar... Baba ve oğlu evinde vurulmuş halde ölü bulundu! Bir cinayet, bir intihar... Baba ve oğlu evinde vurulmuş halde ölü bulundu! Güllü'nün kızı gündeme bomba gibi düşen ses kaydı ve ''ölsün'' mesajını böyle açıkladı Güllü'nün kızı gündeme bomba gibi düşen ses kaydı ve ''ölsün'' mesajını böyle açıkladı Silahla içeri dalıp çalışanı bağladı, 5 kilo altınla kayıplara karıştı... Silahla içeri dalıp çalışanı bağladı, 5 kilo altınla kayıplara karıştı... Türk Dil Kurumu Yılın Kelimesi anketini başlattı... Siz de katılabilirsiniz! Türk Dil Kurumu Yılın Kelimesi anketini başlattı... Siz de katılabilirsiniz!
Sapanca'nın milyonlarca TL vurgun yapan bungalovcuları Türkiye'nin diğer ucunda çıktı! Sapanca'nın milyonlarca TL vurgun yapan bungalovcuları Türkiye'nin diğer ucunda çıktı! Bakan Tekin velilerden şikayet var diyerek açıkladı: Okullardaki ara tatil iptal edilebilir! Bakan Tekin velilerden şikayet var diyerek açıkladı: Okullardaki ara tatil iptal edilebilir! Akaryakıt istasyonunda şarj olan elektrikli araç alev alarak patladı! Ortalık savaş alanına döndü Akaryakıt istasyonunda şarj olan elektrikli araç alev alarak patladı! Ortalık savaş alanına döndü Bahçeli'ye herkesin dilinin ucundaki soruyu o sordu: ''Ne değişti kardeşim, ne değişti ?'' Bahçeli'ye herkesin dilinin ucundaki soruyu o sordu: ''Ne değişti kardeşim, ne değişti ?'' Hava durumu raporu açıklandı: Hava buz kesecek: Önce yağmur ardından kar geliyor! Hava durumu raporu açıklandı: Hava buz kesecek: Önce yağmur ardından kar geliyor! İlber Ortaylı'dan Ayasofya'daki restorasyon rezaleti için çok konuşulacak tepki! İlber Ortaylı'dan Ayasofya'daki restorasyon rezaleti için çok konuşulacak tepki! Akılalmaz kazada araç dik vaziyette kaldı! Gören gözlerine inanamadı! Akılalmaz kazada araç dik vaziyette kaldı! Gören gözlerine inanamadı! Bebek katili Öcalan'ın İmralı heyetinin sorularına verdiği yanıt ortaya çıktı Bebek katili Öcalan'ın İmralı heyetinin sorularına verdiği yanıt ortaya çıktı