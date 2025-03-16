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Trendyol Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu

Trendyol Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in bitmesine 10 hafta kala daha ligin 28. haftasında Adana Demirspor'un küme düşmesi kesinleşti.

Adana Demirspor, 2024-2025 sezonunda yaşadığı sportif ve finansal sorunlar nedeniyle alt sıralardan kurtulamadı ve ligin bitimine 10 hafta kala lige veda etti. Sezona Michael Valkanis yönetiminde başlayan Adana ekibinde 3 kez teknik direktör değişikliği yaşandı. Mavi-lacivertliler 3 kez de puan silme cezası ile karşı karşıya kaldı. TFF Kulüp Lisans Kurulu, Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verdi. Daha sonra ligin 23. haftasında oynanan Galatasaray müsabakasında sahadan çekilen Adana ekibine 3 puan silme cezası uygulandı.

Son olarak ise FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulandı.

Ligde bu sezon 26 maça çıkan mavi-lacivertliler, 2 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 20 mağlubiyet yaşadı. Ligin 28. haftasında bugün Bodrum FK'nın Çaykur Rizespor'u mağlup etmesiyle Adana Demirspor'un Trendyol 1. Lig'e düşmesi kesinleşti.

İHA

Etiketler Adana Demirspor Adana Demirspor trendyol süper lig Trendyol Süper Lig'den düşen ilk takım
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