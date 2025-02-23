Tümer Metin'den derbi için çok konuşulacak iddia: ''Son maçı olabilir''

Eski futbolcu Tümer Metin, Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Tümer Metin, Süper Lig'de yarın saat 20:00'de RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Asist Analiz'de değerlendirdi.

Galatasaray'ın eski gücünde olmadığını belirten Tümer Metin, "Galatasaray'ın eski oyun gücünden eser yok. Oyun temposu, atak devamlılığı ve pozisyon bitiriciliğinden çok eser yok" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE SAÇMA SAPAN YORUM OLMAZ"

Okan Buruk'un idmanları için yapılan eleştirilere sert çıkışan Tümer Metin, "Bıraksınlar bu işleri. Böyle saçma sapan yorum olmaz. Galatasaray üç günde bir maç yapıyor hangi antrenman ya! Geçtik o tedrisattan biz. Üç günde bir maç oynarken idman yapmazsın. Oradaki tek amaç kendini yenilemedir. O üç günlük arayı aktif dinlenerek geçirirsin" dedi.

"BANA KALIRSA MAÇ SEÇMELİ"

Okan Buruk'la ilgili konuşmaya devam eden Metin, "Okan hoca için bu tam seçilecek maç. Derbinin son düdüğüyle beraber fikstürde hala 6 puanı koruyorsan tamamdır. Fiyakan bozulmamıştır, avantajını kaybetmemişsindir ama Okan hoca hiç maç seçmedi ki. Bayern Münih'e de seçmedi, Manchester United'a da... Bana kalırsa maç seçmeli" sözlerini sarf etti.

"FENERBAHÇE'NİN YÜZDE 100 KAZANMASI GEREKEN BİR MAÇ"

Fenerbahçe'nin derbiyi kazanmak zorunda olduğunu ifade eden Tümer Metin, "Fenerbahçe'nin yüzde 100 kazanması gereken bir maç. Yenemezsen kalan haftalarda farkı kapatamazsın. Sen şampiyon olmak istiyorsan bu maçı kazanmak zorundasın. Fenerbahçe'nin şu an derbiyi kazanma potansiyeli var mı, var. Fenerbahçe o Beşiktaş'a kaybettiği haftalardaki darmadağınık halinden daha derli toplu, sonuç odaklı bir takıma dönüştü. Mourinho etkisi diyebilirsin, yeni transferlerin katkısı diyebilirsin, üçlüye dönüşü diyebilirsin" şeklinde konuştu.

"İLK MAÇTAN ÇOK DAHA ZOR OLACAK"

Sezonun ilk yarısındaki derbiden daha zor bir maç beklediğini söyleyen ünlü yorumcu, "İlk maçtan çok daha zor olacak. İlk maç Galatasaray adına kolay geçmişti. Oyunu da rakibi de sürklase etmişlerdi" dedi.

"MUSLERA'NIN SON MAÇI OLABİLİR"

Derbide forma giymesi halinde Muslera'nın son maçı olabileceğini iddia eden Tümer Metin, "Bana kalırsa Galatasaray'ın kalesinde Günay oynamalı. Şunu da söyleyeyim; Muslera oynarsa onun da son maçı olabilir. Muslera'nın bu tip baskı altında Volkan Demirel'den çıkan performansı görmediğimiz de bir gerçek" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'Yİ GALİBİYETE YAKIN GÖRÜYORUM"

Derbide Fenerbahçe'yi galibiyete daha yakın gördüğünü aktaran Tümer Metin, "Bu maç berabere bitmez. Fenerbahçe'yi galibiyete daha yakın görüyorum. Okan hocaya deseler ki maçtan önce "maç oynanmıyor, berabere bitti kabul mü?" muhtemelen kabul eder. Ben olsam ederim. İkili averajı alıyorsun puan farkı 7'ye çıkıyor. Bu da 3 maç demek. Kalan hafta 12. Hemen kabul eder. Mourinho edemez. Fenerbahçe daha aç geliyor" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY YENERSE SEZON BİTER"

Tümer Metin derbinin Fenerbahçe için sezonun son maçı olduğunu belirtti ve "Galatasaray yenerse bence sezon biter. Kalan maçlarda Fenerbahçe 12'de 12 bile yapsa yetmeyebilir" diyerek sözlerini noktaladı.