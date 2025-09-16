Türk futbolunda bir ilk: Amedspor formasında Kürtçe reklam

Amedspor, Türkiye futbol tarihinde profesyonel liglerde formasına Kürtçe reklam alan ilk takım oldu

Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Amedspor, Diyarbakırlı perakende firması Tezgel Kom ile göğüs sponsorluğu için anlaştığını duyurdu.

Amedspor'un sosyal medya hesabından yapılan forma paylaşımında firmanın "Koma me bona we" (Grubumuz sizin için) ifadeleri yer alan Kürtçe sloganı yer aldı.

Amedspor ile Tezgel Kom arasındaki bu sponsorluk anlaşması Türkiye'de profesyonel liglerdeki ilk Kürtçe reklam olarak futbol tarihine geçti.