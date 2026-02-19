Türk Hava Yolları, Fenerbahçe'nin yeni sponsoru oldu

Fenerbahçe ile Türk Hava Yolları arasında iki sezonu kapsayan dev sponsorluk anlaşması duyuruldu. THY, sarı-lacivertlilerin Avrupa maçlarında forma kol sponsoru olurken, takımın tüm yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinin de resmi taşıyıcısı oldu. 2025/26 ve 2026/27 sezonlarını kapsayan anlaşmanın tüm detayları haberimizde...

Fenerbahçe Spor Kulübü, küresel markamız Türk Hava Yolları (THY) ile geniş kapsamlı bir sponsorluk anlaşmasına vardığını resmen açıkladı. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruya göre, iki dev marka 2025/26 ve 2026/27 sezonlarını kapsayan stratejik bir iş birliğine imza attı.

Avrupa Maçlarında THY Logosu Kolda Olacak

Anlaşmanın en dikkat çeken maddelerinden biri forma sponsorluğu oldu. Fenerbahçe A Futbol Takımı, önümüzdeki iki sezon boyunca Avrupa kupalarında (UEFA Şampiyonlar Ligi veya UEFA Avrupa Ligi) çıkacağı tüm müsabakalarda, formasının kolunda Türk Hava Yolları logosunu taşıyacak.

Resmi Ulaşım Sponsoru Yine THY

İş birliği sadece forma ile sınırlı kalmadı.

Fenerbahçe Futbol Takımı;

2025/26 sezonunun kalan bölümü,

2026/27 sezonunun tamamı boyunca, tüm yurt içi ve yurt dışı deplasman yolculuklarını THY’nin özel uçuşları ve konforuyla gerçekleştirecek.

İmza Töreni Yakında

Sarı-lacivertli kulüp, bu dev ortaklığın lansmanı ve imza töreniyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Spor camiası, Ülker Stadyumu veya THY Genel Müdürlüğü'nde düzenlenmesi beklenen törende ekonomik detayların da netleşmesini bekliyor.