Ünlü spor yazarı canlı yayında duyurdu: Messi Türkiye'ye geliyor!

Trendyol Süper Lig'te dün akşam Kayserispor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda yürümeye devam eden Galatasaray'ın şimdi de Arjantinli süper yıldız Messi'yi transfer gündemine aldığı öne sürüldü.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray konuk ettiği Kayserispor’u 4-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, böylece ligde evindeki yenilmezliğine devam etti.

RAMS Park’ta en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında derbide Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan Okan Buruk’un öğrencileri, bu maçın sonra ligde çıktığı 39 karşılaşmada yenilmedi. Cimbom bu süreçte 23 galibiyet elde ederken, 6 defa da berabere kaldı.

Bu başarılı grafik ile 2025-2026 sezonunda da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray hakkında bu sefer de yeşil sahalara bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya atıldı.

A Spor'dan Levent Tüzemen, Galatasaray'ın dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Arjantinli Lionel Messi'yi "çok özel şartla" transfer listesine aldığını öne sürdü.

"Galatasaray yönetimi de doğruladı" ifadelerini kullanan Levent Tüzemen olay olan iddiasını şu açıklamalarla duyurdu:

"Yönetim de doğruladı. Galatasaray'a ABD'den Lionel Messi ayarlamak istediler. Çok net. Messi diyor ki 'Amerikan Ligi'nde oynarsam, bana çok geliyor burada, sakat gitmek istemiyorum Dünya Kupası'na'. Al Hilal teklif yapıyor, gitmedi. Tarihi de var, 26 Ocak'ta söylemişim. Messi gelse 1 milyon kişi gider havalimanına. İstanbul'da oynamak kaydıyla gelirim demiş. 12 maç, İstanbul'da oynamak için. Gelen bilgiyi söylüyorum. Deplasmana gitmemek kaydıyla... Bu bir tekliftir. Böyle bir şey de gündeme gelmiş, 4 aylık bir proje bu."

Futbolun GOAT'ı Lionel Messi...

Lionel Messi, futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Arjantinli profesyonel futbolcudur. Kariyeri boyunca kırdığı rekorlar ve kazandığı kupalarla "GOAT" (Tüm Zamanların En İyisi) tartışmalarının merkezinde yer alır.

24 Haziran 1987 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde doğan Messi, çocuk yaşta katıldığı FC Barcelona akademisi La Masia'da yetişti. Kulüp düzeyinde kazanabileceği her şeyi kazandı ve Barcelona formasıyla 672 gol atarak tarihe geçti.

Uzun yıllar süren bekleyişin ardından, 2021'de Copa América ve 2022'de Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nı kazanarak kariyerindeki en büyük eksiği tamamladı.

Rekor kırarak tam 8 kez Ballon d'Or (Yılın Futbolcusu) ödülünü kazandı.

Muazzam top kontrolü, çalım yeteneği, oyun görüşü ve bitiriciliği ile tanınır. Sahada adeta topu ayağına yapıştırarak yürümesi onun alametifarikasıdır.

Messi PSG (Paris Saint-Germain) macerasının ardından şu anda ABD ekiplerinden Inter Miami forması giymektedir.