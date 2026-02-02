  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Ünlü spor yazarı canlı yayında duyurdu: Messi Türkiye'ye geliyor!

Ünlü spor yazarı canlı yayında duyurdu: Messi Türkiye'ye geliyor!

Ünlü spor yazarı canlı yayında duyurdu: Messi Türkiye'ye geliyor!
Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'te dün akşam Kayserispor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda yürümeye devam eden Galatasaray'ın şimdi de Arjantinli süper yıldız Messi'yi transfer gündemine aldığı öne sürüldü.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray konuk ettiği Kayserispor’u 4-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, böylece ligde evindeki yenilmezliğine devam etti.

RAMS Park’ta en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında derbide Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan Okan Buruk’un öğrencileri, bu maçın sonra ligde çıktığı 39 karşılaşmada yenilmedi. Cimbom bu süreçte 23 galibiyet elde ederken, 6 defa da berabere kaldı.

Bu başarılı grafik ile 2025-2026 sezonunda da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray hakkında bu sefer de yeşil sahalara bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya atıldı.

A Spor'dan Levent Tüzemen, Galatasaray'ın dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Arjantinli Lionel Messi'yi "çok özel şartla" transfer listesine aldığını öne sürdü.

"Galatasaray yönetimi de doğruladı" ifadelerini kullanan Levent Tüzemen olay olan iddiasını şu açıklamalarla duyurdu:

"Yönetim de doğruladı. Galatasaray'a ABD'den Lionel Messi ayarlamak istediler. Çok net. Messi diyor ki 'Amerikan Ligi'nde oynarsam, bana çok geliyor burada, sakat gitmek istemiyorum Dünya Kupası'na'. Al Hilal teklif yapıyor, gitmedi. Tarihi de var, 26 Ocak'ta söylemişim. Messi gelse 1 milyon kişi gider havalimanına. İstanbul'da oynamak kaydıyla gelirim demiş. 12 maç, İstanbul'da oynamak için. Gelen bilgiyi söylüyorum. Deplasmana gitmemek kaydıyla... Bu bir tekliftir. Böyle bir şey de gündeme gelmiş, 4 aylık bir proje bu."

Futbolun GOAT'ı Lionel Messi...

Lionel Messi, futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Arjantinli profesyonel futbolcudur. Kariyeri boyunca kırdığı rekorlar ve kazandığı kupalarla "GOAT" (Tüm Zamanların En İyisi) tartışmalarının merkezinde yer alır.

24 Haziran 1987 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde doğan Messi, çocuk yaşta katıldığı FC Barcelona akademisi La Masia'da yetişti. Kulüp düzeyinde kazanabileceği her şeyi kazandı ve Barcelona formasıyla 672 gol atarak tarihe geçti.

Uzun yıllar süren bekleyişin ardından, 2021'de Copa América ve 2022'de Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nı kazanarak kariyerindeki en büyük eksiği tamamladı.

Rekor kırarak tam 8 kez Ballon d'Or (Yılın Futbolcusu) ödülünü kazandı.

Muazzam top kontrolü, çalım yeteneği, oyun görüşü ve bitiriciliği ile tanınır. Sahada adeta topu ayağına yapıştırarak yürümesi onun alametifarikasıdır.

Messi PSG (Paris Saint-Germain) macerasının ardından şu anda ABD ekiplerinden Inter Miami forması giymektedir.

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Mevlide davet tartışması kanlı bitti: Kayınpederi ve kayınbiraderine kurşun yağdırdı!
Mevlide davet tartışması kanlı bitti: Kayınpederi ve kayınbiraderine kurşun yağdırdı!
Altın ve gümüş zirveden sert düştü, İslam Memiş yatırımcıları tarih vererek uyardı!
Altın ve gümüş zirveden sert düştü, İslam Memiş yatırımcıları tarih vererek uyardı!
Yolcu otobüsü şarampole devrildi; çok sayıda ölü ve yaralı var
Yolcu otobüsü şarampole devrildi; çok sayıda ölü ve yaralı var
Fatih Ürek'e gözyaşlarıyla veda... Ünlüler cenazeye akın etti
Fatih Ürek'e gözyaşlarıyla veda... Ünlüler cenazeye akın etti
Kan donduran infaz! Biri kadın 2 kişi sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Kan donduran infaz! Biri kadın 2 kişi sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Peş peşe silahlı saldırıların altından Sarallar çıktı: Beş ilde eş zamanlı operasyon
Peş peşe silahlı saldırıların altından Sarallar çıktı: Beş ilde eş zamanlı operasyon
Para verip alıyorlardı, fırtınayla birlikte binlercesi sahile vurdu
Para verip alıyorlardı, fırtınayla birlikte binlercesi sahile vurdu
Meteoroloji turuncu kodlu alarm vermişti: Cadde ve sokaklar sular altında!
Meteoroloji turuncu kodlu alarm vermişti: Cadde ve sokaklar sular altında!
Etiketler Galatasaray Galatasaray levent tüzemen transfer Lionel Messi messi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eğitime kar engeli: Bazı illerde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli: Bazı illerde okullar tatil edildi Fenerbahçe 19 yaşındaki yeni forvetiyle anlaştı; imzalar atıldı! Fenerbahçe 19 yaşındaki yeni forvetiyle anlaştı; imzalar atıldı! Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı... Survivor'dan diskalifiye edildi! Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı... Survivor'dan diskalifiye edildi! Türkiye'nin turizm cenneti sular altında! Yollar, arabalar, evler, alışveriş merkezi... Türkiye'nin turizm cenneti sular altında! Yollar, arabalar, evler, alışveriş merkezi... Ünlü zincir restoranda gıda zehirlenmesi iddiası: Bir çift hastanelik oldu! Ünlü zincir restoranda gıda zehirlenmesi iddiası: Bir çift hastanelik oldu! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Fırtına, yağmur ve kar geri döndü... Hava yeniden buz kesecek! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Fırtına, yağmur ve kar geri döndü... Hava yeniden buz kesecek! İstanbul Boğazı'nda gece yarısı korku dolu anlar! İstanbul Boğazı'nda gece yarısı korku dolu anlar! Benzin, motorin ve LPG'ye dev gibi bir zam geliyor! Benzin, motorin ve LPG'ye dev gibi bir zam geliyor! Yolcu minibüsü sulara gömüldü, 20 yolcu sona anda tahliye edilerek kurtarıldı! Yolcu minibüsü sulara gömüldü, 20 yolcu sona anda tahliye edilerek kurtarıldı! TOGG'un 0 faizli finansman kampanyası güncellendi, Seyhan rengi satışa çıktı! TOGG'un 0 faizli finansman kampanyası güncellendi, Seyhan rengi satışa çıktı!
Boşanma aşamasındaki eşini katleden caninin mesajları ortaya çıktı! Boşanma aşamasındaki eşini katleden caninin mesajları ortaya çıktı! Altın ve gümüş zirveden sert düştü, İslam Memiş yatırımcıları tarih vererek uyardı! Altın ve gümüş zirveden sert düştü, İslam Memiş yatırımcıları tarih vererek uyardı! Epstein iğrençliğine adı karışan Türklerin isimler açıklansın! Epstein iğrençliğine adı karışan Türklerin isimler açıklansın! Parkta 4 çocuğun yaptıkları isyan ettirdi! Neden çocuklar, neden ? Parkta 4 çocuğun yaptıkları isyan ettirdi! Neden çocuklar, neden ? Fırtına sahneyi ve dev ekranı yıktı, belediye başkanı canını zor kurtardı! Fırtına sahneyi ve dev ekranı yıktı, belediye başkanı canını zor kurtardı! Kim Kardashian ile Lewis Hamilton'un çok özel ''aşk kaçamağı'' olay oldu! Kim Kardashian ile Lewis Hamilton'un çok özel ''aşk kaçamağı'' olay oldu! Milli Eğitim Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatili için kararını verdi! Milli Eğitim Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatili için kararını verdi! Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi hakkında karar verildi Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi hakkında karar verildi Epstein iğrençliğinde yazışmaları ortaya çıkan isim istifa etti! Epstein iğrençliğinde yazışmaları ortaya çıkan isim istifa etti! Yalnızca 36 kedinin yaşadığı dubleks ev alevlere teslim oldu; 26 kedi öldü! Yalnızca 36 kedinin yaşadığı dubleks ev alevlere teslim oldu; 26 kedi öldü!