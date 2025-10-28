Volkan Demirel Süper Lig ekibinin başına geçiyor

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Son olarak Bodrum FK'yı çalıştıran Volkan Demirel, Süper Lig ekiplerinden Gençbirliği ile prensip anlaşmasına vardı.

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Gençlerbirliği’nin basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını duyurdu. 

Çakmaklı, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, “Volkan Hocamız Ankara'ya geldi. Görüştük ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardık. Geri kalan detaylar görüşülüyor. Resmi anlaşma olduğunda, resmi kanallardan duyurmuş oluruz. Resmi açıklamayı yayınlayacağız” diye konuştu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Gençlerbirliği kulübü yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için Volkan Demirel ile 1.5 yıllığına anlaşmaya varmıştır." ifadelerine yer verdi.

ADI FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

Fenerbahçe'de başkan seçilen Sadettin Saran'ın Aykut Kocaman ile birlikte göreve getirmek istediği isimlerin başında yer alan Volkan Demirel'in geri dönüşü an meselesiydi. Ancak Tedesco yerini sağlama alarak Volkan Demirel ihtimalini rafa kaldırdı.

Son olarak Bodrum FK'da görev yapan ve 3 Şubat 2025'den itibaren herhangi bir takım çalıştırmayan 44 yaşındaki teknik adam  kariyerine Fatih Karagümrük'te başlamıştı. Volkan Demirel daha sonra Hatayspor ve Bodrum FK'yı çalıştırmıştı.

DHA

