  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Volkan Demirel sürprizi! Süper Lig'e geri döndü

Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü!

Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü!
Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde teknik direktör bilmecesi çözüldü. Levent Şahin’in vedasının ardından kırmızı-siyahlılar, takımı ve oyuncu grubunu yakından tanıyan Volkan Demirel ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği, teknik direktör arayışını kısa sürede noktaladı. Kırmızı-siyahlı yönetim, sezon başında da takımı çalıştıran ve oyuncu grubuna hakim olan Volkan Demirel ile yeniden el sıkıştı.

Demirel’in camia ile olan güçlü bağına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevi için camiamızın değerlerini özümsemiş, oyuncularımızı yakından tanıyan ve kulüp yapımızı iyi bilen Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Volkan Demirel ve ekibine yeniden hoş geldin diyor, görevlerinde başarılar diliyoruz."

Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! - Resim : 1

Volkan Demirel'in karnesi

Bu sezon başkent ekibinin başında 5 lig ve 1 kupa maçına çıkan genç teknik adam, ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 6 puan toplarken, kupada ise aldığı galibiyetle adını gruplara yazdırmayı başarmıştı.

Levent Şahin döneminde yaşanan "fikir ayrılıkları" sonrası yönetimin, maceraya atılmak yerine takımı mental ve fiziksel olarak tanıyan bir isme yönelmesi dikkat çekti.

Henüz üç maça çıkmıştı... Süper Lig'de bir teknik direktörle daha yollar ayrıldıHenüz üç maça çıkmıştı... Süper Lig'de bir teknik direktörle daha yollar ayrıldıTrendyol Süper Lig

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İran'dan ateşlenen ve hava sahamızda imha edilen füzenin asıl hedefi belli oldu
İran'dan ateşlenen ve hava sahamızda imha edilen füzenin asıl hedefi belli oldu
Uzak Şehir'in efsane oyuncusunun yeni imajı herkesi şaşırttı; gören tanıyamadı!
Uzak Şehir'in efsane oyuncusunun yeni imajı herkesi şaşırttı; gören tanıyamadı!
Ekranların güzel oyuncusu Devrim Özkan gönlünü basketbol sahalarının yıldızına mı kaptırdı ?
Ekranların güzel oyuncusu Devrim Özkan gönlünü basketbol sahalarının yıldızına mı kaptırdı ?
İslam Memiş altın ve gümüş için ''asıl yükseliş başlayacak'' deyip tarih verdi!
İslam Memiş altın ve gümüş için ''asıl yükseliş başlayacak'' deyip tarih verdi!
MHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken sürpriz görüşme
MHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken sürpriz görüşme
Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kış son kez yüzünü gösteriyor, bahar geliyor!
Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kış son kez yüzünü gösteriyor, bahar geliyor!
Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi 10 banka belli oldu
Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi 10 banka belli oldu
Gece yarısı büyük panik: Bir anda kaymaya başlayan 8 katlı apartman sabaha karşı tahliye edildi!
Gece yarısı büyük panik: Bir anda kaymaya başlayan 8 katlı apartman sabaha karşı tahliye edildi!
Etiketler Gençlerbirliği Gençlerbirliği volkan demirel teknik direktör
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bodrum'da deniz çekildi; su altında yatan tarih gün yüzüne çıktı Bodrum'da deniz çekildi; su altında yatan tarih gün yüzüne çıktı Türkiye Kupası'nda yeni dönem: Gruplar gitti, eleme sistemi geldi Türkiye Kupası'nda yeni dönem: Gruplar gitti, eleme sistemi geldi Kombileri, ocakları kısın! Doğal gaza dudak uçuklatan savaş zammı geliyor! Kombileri, ocakları kısın! Doğal gaza dudak uçuklatan savaş zammı geliyor! İran savaşının ABD'ye bir günlük maliyeti dudak uçuklattı! İran savaşının ABD'ye bir günlük maliyeti dudak uçuklattı! MHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken sürpriz görüşme MHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken sürpriz görüşme Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kış son kez yüzünü gösteriyor, bahar geliyor! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kış son kez yüzünü gösteriyor, bahar geliyor! Uzak Şehir'in efsane oyuncusunun yeni imajı herkesi şaşırttı; gören tanıyamadı! Uzak Şehir'in efsane oyuncusunun yeni imajı herkesi şaşırttı; gören tanıyamadı! Magazin dünyasında yeni polemiğin fitili ateşlendi; kıyamet kopacak! Magazin dünyasında yeni polemiğin fitili ateşlendi; kıyamet kopacak! Trump savaşın durması için tek şartını açıkladı Trump savaşın durması için tek şartını açıkladı Merkez Bankası'nın doları tutmak için ne kadar döviz sattığı ortaya çıktı Merkez Bankası'nın doları tutmak için ne kadar döviz sattığı ortaya çıktı
Bakan Gürlek'ten Ekrem İmamoğlu çıkışı: ''O şahsın açıklamaları...'' Bakan Gürlek'ten Ekrem İmamoğlu çıkışı: ''O şahsın açıklamaları...'' Tuvalet sapığı yakalandı: 21 yaşındaki zanlının kaydettiği görüntüler mide bulandırdı Tuvalet sapığı yakalandı: 21 yaşındaki zanlının kaydettiği görüntüler mide bulandırdı Evlilik yıl dönümünde iki bacağını kaybetmişti... Mahkemeden vicdanları yaralayan karar Evlilik yıl dönümünde iki bacağını kaybetmişti... Mahkemeden vicdanları yaralayan karar SGK'dan tüm vatandaşlar için kritik uyarı: Hiç bir şart, zorunluluk yok! SGK'dan tüm vatandaşlar için kritik uyarı: Hiç bir şart, zorunluluk yok! İslam Memiş altın ve gümüş için ''asıl yükseliş başlayacak'' deyip tarih verdi! İslam Memiş altın ve gümüş için ''asıl yükseliş başlayacak'' deyip tarih verdi! Gayrimenkulde konkordato talebi reddedildi: Binlerce mağdur için yeni süreç başlıyor Gayrimenkulde konkordato talebi reddedildi: Binlerce mağdur için yeni süreç başlıyor O Türkiye'nin ilk kadın İl Jandarma Komutanı: ''Üniforma bir kıyafet değil, vatan görevidir'' O Türkiye'nin ilk kadın İl Jandarma Komutanı: ''Üniforma bir kıyafet değil, vatan görevidir'' İlkokuldaki ''çakma'' hayalet yakalandı: Güvenlik kamerasındaki görüntüsü şoke etti! İlkokuldaki ''çakma'' hayalet yakalandı: Güvenlik kamerasındaki görüntüsü şoke etti! Konutta en pahalı ve en ucuz iller belli oldu: Üç şehrin yükselişi dikkat çekti Konutta en pahalı ve en ucuz iller belli oldu: Üç şehrin yükselişi dikkat çekti İstanbullulara hafta sonu uyarısı: Birçok ilçede elektrikler kesilecek! İstanbullulara hafta sonu uyarısı: Birçok ilçede elektrikler kesilecek!