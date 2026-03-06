Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü!

Gençlerbirliği'nde teknik direktör bilmecesi çözüldü. Levent Şahin’in vedasının ardından kırmızı-siyahlılar, takımı ve oyuncu grubunu yakından tanıyan Volkan Demirel ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği, teknik direktör arayışını kısa sürede noktaladı. Kırmızı-siyahlı yönetim, sezon başında da takımı çalıştıran ve oyuncu grubuna hakim olan Volkan Demirel ile yeniden el sıkıştı.

Demirel’in camia ile olan güçlü bağına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevi için camiamızın değerlerini özümsemiş, oyuncularımızı yakından tanıyan ve kulüp yapımızı iyi bilen Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Volkan Demirel ve ekibine yeniden hoş geldin diyor, görevlerinde başarılar diliyoruz."

Volkan Demirel'in karnesi

Bu sezon başkent ekibinin başında 5 lig ve 1 kupa maçına çıkan genç teknik adam, ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 6 puan toplarken, kupada ise aldığı galibiyetle adını gruplara yazdırmayı başarmıştı.

Levent Şahin döneminde yaşanan "fikir ayrılıkları" sonrası yönetimin, maceraya atılmak yerine takımı mental ve fiziksel olarak tanıyan bir isme yönelmesi dikkat çekti.

