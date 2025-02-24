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Yunus Akgün cezalı duruma düştü

Yunus Akgün cezalı duruma düştü
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Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Fenerbahçe karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşılaşırken, Ahmed Kutucu ile Yunus Akgün sarı kart sınırında olan isimlerdi. Müsabakanın son dakikalarında sarı kart gören Yunus Akgün cezalı duruma düştü. Akgün, gelecek hafta Kasımpaşa maçında oynayamayacak.

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Etiketler Galatasaray Yunus Akgün kart cezalısı sarı kart
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