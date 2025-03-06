  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Yunus Akgün'den duygusal veda paylaşımı

Yunus Akgün'den duygusal veda paylaşımı

Yunus Akgün'den duygusal veda paylaşımı
Güncelleme:

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, takımın Kemerburgaz Tesisleri'ne geçmesinin ardından Florya için veda paylaşımı yaptı.

Galatasaray'da forma giyen Yunus Akgün, kulübün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne geçmesinin ardından Florya için veda paylaşımı yaptı.

Yunus Akgün paylaşımında, "2008 yılında ilk kez kapısından girdiğim Florya'da sadece futbol oynamadık; burada bir kültürü, bir inancı, bir mirası yaşadık. Bu sahalar, bu çimler nice efsaneye tanıklık etti, hayallerin filizlendiği, emek ve aidiyetin yuvası oldu. Burada büyüdük, burada öğrendik, burada inandık. Şimdi yeni bir yolculuğa çıkarken, Florya'nın bizlere kattıklarıyla ilerleyeceğiz. Ayrılık vakti gelse de izlerin hep bizimle olacak, sarı-kırmızı yüreğimizde sonsuza dek yaşayacaksın. Teşekkürler Florya, teşekkürler Galatasaray Akademisi! Sonsuz sevgi ve minnetle…" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 32 maçta süre bulan Yunus Akgün, 11 gol attı ve 7 asist yaptı.

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, takımın Kemerburgaz Tesisleri'ne geçmesinin ardından Florya için veda paylaşımı yaptı.

 

Etiketler Galatasaray Yunus Akgün Galatasaray kemerburgaz tesis
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye yeni transferler Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye yeni transferler TCMB'nin faiz kararı için geri sayım! Ekonomistler ne bekliyor? TCMB'nin faiz kararı için geri sayım! Ekonomistler ne bekliyor? İstanbul yine Teksas'a döndü: Sokak ortasında kanlı çatışma İstanbul yine Teksas'a döndü: Sokak ortasında kanlı çatışma Bilim insanları sonunda yaşlanmaya çare buldu Bilim insanları sonunda yaşlanmaya çare buldu Van Gölü'nün misafirleri gitmedi, jandarma nöbete başladı Van Gölü'nün misafirleri gitmedi, jandarma nöbete başladı Amasya'nın meşhur lezzeti fiyatıyla şaşırtıyor: Gram altını solladı Amasya'nın meşhur lezzeti fiyatıyla şaşırtıyor: Gram altını solladı Sinop'ta heyelan 3 evi yıktı: Yaralılar var Sinop'ta heyelan 3 evi yıktı: Yaralılar var Yılbaşı kutlamasında ölen genç kızın ölüm nedeni ortaya çıktı Yılbaşı kutlamasında ölen genç kızın ölüm nedeni ortaya çıktı Savaş uçakları yanlışlıkla yerleşim yerine bomba yağdırdı Savaş uçakları yanlışlıkla yerleşim yerine bomba yağdırdı Merkez Bankası'nın faiz kararı gününde piyasalar coştu: Euro rekor kırdı Merkez Bankası'nın faiz kararı gününde piyasalar coştu: Euro rekor kırdı
Kerimcan Durmaz sessizliğini bu paylaşımla bozdu Kerimcan Durmaz sessizliğini bu paylaşımla bozdu Belgrad Ormanı'nda kaybolan kadın sağ olarak bulundu Belgrad Ormanı'nda kaybolan kadın sağ olarak bulundu 5 ilaç daha geri ödeme listesine alındı 5 ilaç daha geri ödeme listesine alındı Cumhurbaşkanlığı'ndan 7 maddelik ''mobbing'' genelgesi Cumhurbaşkanlığı'ndan 7 maddelik ''mobbing'' genelgesi Soğuk ve yağışlar Türkiye'yi terk etti: İşte 5 günlük hava durumu Soğuk ve yağışlar Türkiye'yi terk etti: İşte 5 günlük hava durumu 8 ilde ''sapık'' operasyonu: Onlarca gözaltı var 8 ilde ''sapık'' operasyonu: Onlarca gözaltı var İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Bir ilde daha obruk paniği: 7 metrelik yarık oluştu Bir ilde daha obruk paniği: 7 metrelik yarık oluştu Bu mahalleye 3 yıldır Ramazan davulcusu uğramıyor... İşte sebebi Bu mahalleye 3 yıldır Ramazan davulcusu uğramıyor... İşte sebebi