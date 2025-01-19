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Tümer Metin'den Sergen Yalçın hakkında olay olacak bahis iddiası

Tümer Metin'den Sergen Yalçın hakkında olay olacak bahis iddiası
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Beşiktaş'ın eski futbolcularından Tümer Metin, siyah beyazlı ekibin efsanelerinden Sergen Yalçın ile birlikte Beşiktaş forması giydikleri dönemde Sergen Yalçın'ın kendi maçına bahis oynadığını iddia etti.

Beşiktaş ile Samsunspor maçını yorumlayan Beşiktaş'ın eski oyuncularından Tümer Metin Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile birlikte oynadıkları dönemdeki bir anısını anlattı.

Tümer Metin, "Sergenle bir maçta oynuyoruz. Sergen attı, adele de attı denilen maç. Golü attı, sakatlandı ve maçtan çıktı. Devre arasında soyunma odasında şöyle bir konuşma yaşandı. Soyunma odasında normalde çok konuşmaz. Bu maç için devre arasında herkese uyarılarda bulunmaya başladı. Aman dikkat edin, çok ileri çıkmayın şeklinde..." dedi.

Sergen Yalçın'ın bahis oynadığı iddiasına devam eden Tümer Metin, Beşiktaş maçına da tahminde bulunduğunu söyleyerek, "Sergen ile bir an göz göze geldim. Çünkü Sergen'den gördüğümüz bir sahne değil. Yeni hoca geldi, herhalde kendini göstermek için böyle çabalıyor dedik ama gerçeği sonradan öğrendik. Büyük bir kupon yapmış, bütün maçlar tutmuş, bir tek bizim maç kalmış. Aman kaybetmeyelim kuponu diyor. Derdi orası yani." ifadelerini kullandı.

Program sunucusu Ersin Düzen ise bu iddiayı yumuşatarak, “Sanmıyorum, kendi maçı değildir” şeklinde bir yorum yaptı ve konuyu toparlamaya çalıştı.

 

 

Etiketler tümer metin sergen yalçın Beşiktaş bahis
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