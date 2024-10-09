Tuncay Şanlı'dan dikkat çeken ''Kerem Aktürkoğlu'' yorumu

Ümraniyespor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, futbol gündemine dair açıklamalarda bulunurken, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferinin ardından psikolojik olarak rahatladığını ve Kerem'in "Keşke daha erken gelseydim" diyebileceğini ifade etti.

Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'un Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, gündeme dair ilgi çeken açıklamalar yaptı.

Play Spor'da gündemi değerlendiren Tuncay Şanlı, ligde 8 hafta sonunda topladığı 14 puanla 5. sırada yer alan takımının durumu hakkında "İyi gidiyor gibi gözükebiliriz ama benim açımdan yeterli değil. Bu seneki hedefimiz play-off'un içinde olmak" dedi.

"Mourinho'nun sabra ihtiyacı var"

İlerleyen yıllarda Fenerbahçe'de görev yapmayı hayal ettiğini belirten Şanlı, "Evimde olmak, katkı sağlamak her zaman hayalimdir" ifadelerini kullanırken Jose Mourinho için de "Çok büyük bir kariyere sahip. Fenerbahçe'nin sabır ve vakte ihtiyacı var" yorumunu yaptı.

"Arda Güler planlı bir proje içerisinde"

Arda Güler'in özel yeteneklere sahip bir futbolcu olduğunu kaydeden genç teknik adam, "Ona destek olmalıyız. Real Madrid'de planlı bir projenin içinde yer alıyor. Oynadıkça kalitesini ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

"Kerem 'keşke' diyordur"

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya gittikten sonra psikolojik olarak rahatladığının altını çizen Tuncay Şanlı, "Burada yaptıklarını orada da yapıyor. Burada hep bir baskı var, eleştirilerin dozu çok fazla. Kerem 'Keşke daha erken gelseydim' diyordur" sözlerini sarf etti.