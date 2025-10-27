Türk futbolunda bahis depremi: 7'si üst klasman 152 hakem tespit edildi

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 152 hakemin bahis oynadığını duyurdu. Hacıosmanoğlu, bu hakemlerden 10'unun 10 binin üzerinde bahis oynadığını belirtti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabının olduğunu söyledi.

Hacıosmanoğlu, "152'si aktif olarak bahis oynuyor. Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Devlet kurumlarıyla birlikte yaptıkları çalışmalar profesyonel liglerde görev yapan bazı hakemlerin bahis oynadığını tespit ettiklerini belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, bu konuda gerekli adımların atıldığını, yapılacak disiplin kurulu sevkleriyle cezalar verileceğini söyledi. Hacıosmanoğlu, “Türk futbolunda yeni miladı başlatıyoruz. Bu sadece kendi başımıza yapacağımız bir iş değil. Tüm futbol ailesiyle beraber bu işte mücadele edersek Türk futbolunu temiz yarınlara taşırız. Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor. Şimdiden tebrik ediyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ cümlesinin yanında ben bunu defalarca kullandım. Bunun dışında kalanların ahlaksız olabileceği diye bir cümle yok. Bütün unsurlarıyla beraber ahlaklı olmalıyız. Bizim aylardır devletin kurumlarıyla beraber çalıştığımız, yıllardır kulüpleri yönetenler, sporun duayenlerinin dile getirdiği Türk futbolunun yozlaşmasına sebep açtığı nedenleri sırasıyla söylediler. ‘Silah çıktı, mertlik bozuldu’ diye meşhur bir atasözümüz var. Yıllardır dile getirilen bahis çıktıktan sonra Türk futbolunda yozlaşma, ahlaksızlığın boyutunu yıllarca tartıştık. Biz de kurumlarla beraber önce federasyon olarak kendi başlayarak yola çıktık” diye konuştu.

‘BİR HAKEMİN TEK BAŞINA 18 BİN 227 KEZ BAHİS OYNADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR’

Profesyonel liglerde görev yapan 571 hakem arasında 371’inin bahis hesabı olduğunu ve 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği söyleyen Hacıosmanoğlu, “Bugün sizlere Türk futbolun, ahlaklı düzeni sağlamak için gerçekten değişime ihtiyacı olduğu bazı doneler vereceğim. Temiz ve ahlaklı Türk futboluna, yaptığımız çalışmalar neticesinde futbolun hem göz bebeği hem de sancılı karnı olan hakem camiasıyla başladık. Devlet birimlerinden almış olduğumuz veriler ve profesyonel arkadaşlarımızın çalışması neticesinde, profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin, 371’nin bahis hesabı olduğu, bahis hesabı olanlara kötü gözle bakmayalım. Maç izlemek için de abone olabiliyorlar. Bahis hesabı olan 371 hakem arkadaşımızın içinden 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı; Üst Klasman hakem 7, Üst Klasman Yardımcı Hakem 15, Klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde toplam 10 hakemin 10 binin üstünde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir. Biz bugünden itibaren başlayıp, disiplin kurulumuz gerekli işlemleri bugünden itibaren başlatıp, kısa süre içinde disiplin kuruluna sevk edip, bizim talimatlarımıza göre gerekli cezaları alacaklar. 6222 sayılı yasaya göre de 5 yıllık bir sınırlama var. Bizim talimatlarımıza göre de 5 yıllık zaman aşımı süresi var. Bizim baz aldığımız 5 yıllık süre içerisinde bu saydığım rakamlar o sürenin içine giren rakamlar. Biz seçildiğimiz günden beri insanlarla iyi geçinip, koltuklarda uzun süre kalalım diye bir derdimiz yok. Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak için içinde ne pislik varsa onu temizlemek görevimiz. Cenabı Allah müsaade ettiği sürece içerisinde de bunu yapacağız” şeklinde konuştu.

‘BİZ HAKEMLERLE BAŞLADIK AMA BEN DAHİL, YÖNETİM KURULU ARKADAŞLARIMIZ DAHİL, KENDİMİZİ DE CHECK EDİYORUZ'

Federasyon olarak çalışmalar yaptıklarını, aynı çalışmaları kulüplerin de kendi içlerinde yapması gerektiğini belirten Hacıosmanoğlu, “Konuşmamım başında da söyledim. Bu; bütün futbol ailesinin, bütün fertleriyle yapacağımız bir mücadele eğer temiz ve ahlaklı futbol istiyorsak. Ben buradan güzide kulüplerimize çağrıda bulunuyorum. Biz hakemlerle başladık ama ben dahil, yönetim kurulu arkadaşlarımız dahil, bütün unsurlarıyla beraber yine bu çalışmayı yaptığımız ilgili devlet kurumlarıyla kendimizi de check ediyoruz. Bunun da sonuçlarını yakın zamanda kamuoyuyla paylaşırız. Bunun dışında kalan futbol ailesiyle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Bizim arzu ettiğimiz, federasyon olarak kendi kapımızın önünü temizliyorsak, futbol ailemize düşen görev de bu güzide kulüplerimizin değerli başkanları kendileriyle başlayıp, yönetim kurulları ve futbolcular dahil bütün unsurlarıyla kendilerini check edip, kamuoyuyla paylaşmaları. Türk futbolu adına daha elzem olacaktır. Aksi durumda biz çalışmalarımızı aynı şekilde devlet kurumlarıyla yapıyoruz, kamuoyuyla paylaşacağız

‘BU ÇALIŞMAMIZI HEM FIFA HEM UEFA İLE PAYLAŞTIM’

FIFA ve UEFA’yı konuyla ilgili bilgilendirdiklerini söyleyen Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bu çalışmamızı hem FIFA hem UEFA ile paylaştım. Talimatlar onlarda da açık. Üzgün olduğumuz bir konu var. Talimatların açık olmasına rağmen hakem arkadaşların kendi adına hesap açıp bahis oynaması bizi üzmüştür. Kalan sağlar bizimdir felsefesiyle, hakem yetiştirme konusunda bizim çalışmalarımız vardı. Yetkili kurumlarımızla çalışmaları daha da hızlandırıp, 81 ilde kurslar açıp, daha önce protokolünü hazırladığımız özel bölüm açılacak. Kurslardan gelen arkadaşlarımızı, üniversitede kapsamlı bir eğitimden geçirdikten sonra Türk hakemliğine kazandıracağız. Bu çalışmanın meşakkatli bir yol olduğunu ama gençlerimize; iyi, ahlaklı nesiller bırakmak için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Yetişecek genç hakem arkadaşlarımızın kasti değil, insani hatalarında, kulüp başkanlarımız ve yöneticilerinden onlara destek olmalarını, bu çalışmayı el birliğiyle hayata geçirirsek güzel yarınların bizi beklediğine inancımız tam. Tabii onların da desteğiyle beraber özlediğimiz Türk futbolunu, özlenen yere taşıyacağımıza inanıyorum. Titizlikle bu konunun üzerinde duracağımızı, futbol ailesiyle beraber bu sorunun üstesinden geleceğimize inancımız tamdır. Herkesin desteğini bekliyorum.”

DHA