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  4. Türk futbolunda böyle skandal görülmedi: Oğullarınızı profesyonel yapacağım deyip...

Türk futbolunda böyle skandal görülmedi: Oğullarınızı profesyonel yapacağım deyip...

Türk futbolunda böyle skandal görülmedi: Oğullarınızı profesyonel yapacağım deyip...

İzmir’de ikamet eden iki amatör futbolcu ve ailesi, Kayseri’ye profesyonel futbolcu yapması için getiren menajer tarafından dolandırıldı.

İzmir'de amatör olarak futbol hayatlarına devam eden 2004 doğumlu Kemal Mart ile Samet Odabaş, menajerlik yapan Oktay Aşlık'ın aracılığı ile profesyonel futbolcu olmak için Kayseri'ye getirildi. Menajer Oktay Aşlık, iddiaya göre futbolcuların ailelerinden profesyonel olduktan sonra 100'er bin TL para istedi. Olay oyuncuların Kayseri'ye ayak basmasının ardından bambaşka bir hal aldı...

"OĞLUM ANTRENMANA ÇIKTI"

Futbolcu menajeri Oktay Aşlık'a futbolcuları profesyonel yapılması halinde 100’er bin TL ödemeyi kabul ettiklerini söyleyen Mart, "Birkaç kulüp ile irtibatımız oldu. Oğlum antrenmanlara çıktı. Bazı sebeplerden ötürü birkaç gün içerisinde gönderildi. Kayserispor’a gittiğinde ise haftalarca kaldı. Biz de beğenilmese gönderilirdi, beğenildi düşüncesi ile umutlandık. Menajer, futbolcu çocuklarımız profesyonel imza atıldığı zaman 100 bin TL almayı taahhüt etmişken, önden istemeye başladı. Ben de oğullarımızın önüne geçmemek adına, zorlansam da bulup buluşturup parayı verdim ama ne çocuklarımız imza attı ne de menajer sözünü tuttu" dedi.

"110 BİN TL'YE YAKIN PARA VERDİM"

Samet Odabaş’ın babası Recep Odabaş da, "Mağdur edildik ancak burada kabahatin Kayserispor Kulübü'nde veya teknik heyette olmadığına kanaat getirdik. Menajer Oktay Aşlık’a banka üzerinden para gönderdim. Ziynet eşyası ve döviz ile birlikte toplamda 110 bin TL’ye yakın bir para verdim. Teknik Direktör Hikmet Karaman ile çekilen fotoğraflar ile bizim umudumuzla oynandı" ifadelerini kullandı.

Etiketler kayseri türk futbol
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