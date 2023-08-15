Türk futbolunun efsane ismi hayatını kaybetti

Türk futbolunun önde gelen golcülerinden 'Tilki Vehbi' lakaplı Vehbi Günay 70 yaşında hayatını kaybetti.

Giresun doğumlu olan, futbolculuk kariyerinde Diyarbakırspor ve Gençlerbirliği formasıyla adından söz ettiren ve 'Tilki Vehbi' lakabını alan golcü futbolcu Vehbi Günay, 70 yaşında kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu.

Acı haberi Gençlerbirliği kulübü "Başımız sağ olsun" başlığıyla duyurdu.

Açıklamada "1982-1984 yılları arasında Gençlerbirliği forması giyen, “Tilki Vehbi” lakaplı 70 yaşındaki eski futbolcumuz Vehbi Günay’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız" denildi.

VEHBİ GÜNAY KİMDİR?

Görelespor'da başlayan kariyeri boyunca Kırklarelispor, Diyarbakırspor, Mersin İdmanyurdu, Zonguldakspor, Gençlerbirliği, Yeni Afyonspor ve Kayserispor formalarını gyidi.

Diyarbakırspor'un 3 büyükleri bir sezonda yenme başarısı gösteren ilk Anadolu kulübü olmasında başrolü oynayan futbolcu, 1978-79 sezonunda kulübünün ligi 5. bitirmesinde de pay sahibi oldu. O sezon 14 gol atarak gol krallığı yarışını 2. sırada tamamladı.