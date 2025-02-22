Türk futbolunun ilk amigosu hayatını kaybetti
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Eskişehirspor'un unutulmaz isimlerinden ve Türk futbolunun ilk amigosu Orhan Erpek hayatını kaybetti.
Eskişehirspor’dan yapılan açıklama şu şekilde: “Kulüp tarihimizin en değerli ve efsane isimlerinden, Türk futbolunun ilk amigosu, Amigo Orhan’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Orhan Erpek’e Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, merhumun sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.”
İHA
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