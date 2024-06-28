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Türkiye - Avusturya maçının hakemi belli oldu

Türkiye - Avusturya maçının hakemi belli oldu
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2 Temmuz Salı günü oynanacak EURO 2024 Son 16 Turu Türkiye - Avusturya maçını, 44 yaşındaki Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek.

UEFA, EURO 2024 son 16 turunda oynanacak Türkiye - Avusturya maçının hakemlini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz Salı günü oynanacak karşılaşmayı, 44 yaşındaki Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek.

Dias, EURO 2024'te daha önce Polonya - Hollanda ve Danimarka - İngiltere maçlarını yönetmişti.

 Ancak Türk takımlarının Dias'ın yönetiminde oynadığı 6 resmi maçın tamamında mağlubiyetle ayrıldığı dikkat çekiyor.

 Dias'ın yönettiği bazı karşılaşmalar;

 Türkiye 0-2 Galler

Macaristan 1-0 Türkiye

 Rusya 2-1 Türkiye

Monaco 3-1 Fenerbahçe

Marsilya 3-0 Eskişehirspor

Yunanistan U21 2-1 Türkiye U21

Etiketler EURO 2024 son 16 turu EURO 2024 son 16 turu
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