Türkiye - Avusturya maçının hakemi belli oldu
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2 Temmuz Salı günü oynanacak EURO 2024 Son 16 Turu Türkiye - Avusturya maçını, 44 yaşındaki Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek.
UEFA, EURO 2024 son 16 turunda oynanacak Türkiye - Avusturya maçının hakemlini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz Salı günü oynanacak karşılaşmayı, 44 yaşındaki Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek.
Dias, EURO 2024'te daha önce Polonya - Hollanda ve Danimarka - İngiltere maçlarını yönetmişti.
Ancak Türk takımlarının Dias'ın yönetiminde oynadığı 6 resmi maçın tamamında mağlubiyetle ayrıldığı dikkat çekiyor.
Dias'ın yönettiği bazı karşılaşmalar;
Türkiye 0-2 Galler
Macaristan 1-0 Türkiye
Rusya 2-1 Türkiye
Monaco 3-1 Fenerbahçe
Marsilya 3-0 Eskişehirspor
Yunanistan U21 2-1 Türkiye U21
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