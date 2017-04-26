Abdullah Avcı ile Advocaat arasında atışma !

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı yarı final ilk maçı zaman zaman gergin dakikalara sahne oldu.

İKİSİ DE AYNI SEBEPLE BİRBİRİNİ ELEŞTİRDİ

Medipol Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcuların sahadaki mücadelesinin yanı sıra, kenarda iki takımın kulübeleri de adeta birbirleriyle savaştı. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, kenarda birbirlerini fazla konuşmakla eleştirdi.

Hem Başakşehir hem de Fenerbahçe kulübesi, bir pozisyonda gerilince, bu anlar yayıncı kuruluş tarafından kameralara yansıdı. İkili birbirlerine 'çok konuşma' şeklinde el hareketi yaptı. Sosyal medyada da Abdullah Avcı ile Dick Advocaatarasındaki tartışma fazlasıyla konuşuldu.