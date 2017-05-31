Başakşehir 0 - 0 Konyaspor / Maç devam ediyor

45'Hakem Fırat Aydınus ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı golsüz sona eriyor.

45'Sağ kanattan Marcio Mossoro'nun ceza alanına gönderdiği ortasına Mahmut Tekdemir kafa vuruşunu yapıyor ancak top doğrudan auta çıkıyor.

45'Emre Belözoğlu'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşu sonrasında ön direğe gelen ortayı savunma uzaklaştırıyor.

45'Uğur Uçar'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortasını Serkan Kırıntılı çıkıyor ve kontrol ediyor.

45'Maçın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 6 dakika ilave ediliyor.

43'Barry Douglas'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortası kaleci Volkan Babacan'da kalıyor.

40'Marcio Mossoro'nun pasıyla ceza sahası içi sol köşesinde topla buluşan Edin Visca plase bir vuruş deniyor ancak top direğin dibinden auta çıkıyor.

35'Maç kaldığı yerden devam ediyor.

32'Stadyum'da yaşanan seyirci olayları nedeniyle müsabakaya kısa süreliğine ara veriliyor.

29'Edin Visca'nın pasıyla topla buluşan Mahmut Tekdemir ceza sahası dışı sağ çaprazdan çok sert bir şut çekiyor ancak kaleci Serkan Kırıntılı bu pozisyonda başarılı oluyor.

25'Ceza sahası dışı sol çaprazdan Eren Albayrak kaleye şansını deniyor fakat top doğrudan auta çıkıyor.

23'Ali Çamdalı'nın defasın arkasına gönderdiği havadan pasına hareketlenen Nejc Skubic ceza sahası içi sağ tarafından ofsayta yakalanıyor.

16'Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Edin Visca, topa vurmak isterken ıskalıyor ve bu pozisyonun ardından ayak bileğinden sakatlık geçiriyor.

14'Sol kanattan Marcio Mossoro ortasını ceza alanına yapmak istiyor fakat top savunmadan geri dönüyor.

12'Deni Milosevic, kaleye uzak mesafeden tam cepheden şutunu çekiyor ancak zayıf giden bu şut farklı şekilde yandan auta çıkıyor.

11'Sağ kanatta topla buluşan Edin Visca, havadan pasını penaltı noktası üzerine doğru gönderiyor. O noktada Emmanuel Adebayor topun kontrolünü iyi sağlayamıyor ve savunma araya girerek topu uzaklaştırıyor.

5'İki takımda orta alanda yaptıkları top kayıpları nedeniyle pozisyon üretmekte zorlanıyor.

1'Hakem Fırat Aydınus zorlu mücadelenin ilk düdüğünü çalıyor ve mücadele Atiker Konyasporlu futbolcuları santra vuruşuyla başlıyor.

55. Ziraat Türkiye Kupası sahibini bugün buluyor. Abdullah Avcı yönetiminde harika bir sezon geçiren, ligi ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Medipol Başakşehir, finalde Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor.

Her iki takım da kupayı kazanarak tarihinin en başarılı sezonunu kupa ile tamamlamak istiyor.

İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Volkan, Uğur, Bekir, Epureanu, Eren, Emre, Mahmut, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Jonsson, Douglas, Vukovic, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Milosevic, Amir, Bajic