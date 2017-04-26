Başakşehir 2 - 1 Fenerbahçe / Maç devam ediyor

11'GOOOLL!! Medipol Başakşehir, Cengiz Ünder ile farkı ikiye çıkartıyor!

7'GOOOLL!! Medipol Başakşehir, Cengiz Ünder ile geçiyor! Topla birlikte ceza yayına sokulan Emmanuel Adebayor ceza sahasına girer girmez vuruşunu yapıyor ancak kaleci Volkan'dan seken top ceza sahası içi sol çaprazında Cengiz Ünder'in önünde kalıyor. Cengiz topu düzelterek sağ ayağının içi ile harika bir vuruş çıkarıyor ve meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelerle buluşturuyor.

3'Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Edin Visca ortasını altıpas sol çaprazına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Alexandu Epureanu kafa vuruşunu yapıyor ancak top sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

1'Müsabaka ev sahibi Medipol Başakşehir'in vuruşu ile başlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe ilk maçta karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

Başakşehir’de Volkan Babacan, Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan cezalı…

KADROLAR

Başakşehir: Faruk, Eren, Epureanu, Attamah, Caiçara, Mahmut, Emre, Cengiz, Visca, Adebayor, Mustafa

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Skrtel, Kjaer, İsmail, Ozan, Mehmet, Josef, Lens, Aatif, Van Persie