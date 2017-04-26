Başakşehir'de gol düellosu ! Avantaj Fenerbahçe'de !

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki mücadele 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı. Rövanş 17 Mayıs Perşembe günü Ülker Stadı’nda oynanacak.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmanın 8. dakikasında Cengiz Ünder muhteşem bir golle Başakşehir'i Fenerbahçe karşısında öne geçirdi. Adebayor'un şutunda kaleci Volkan Demirel başarılı bir kurtarış yaptı. Seken topu Şener Özbayraklı uzaklaştıramayınca topu önünde bulan Cengiz, kals bir plase vuruşla topu Volkan Demirel'in uzanamayacağı köşeye bıraktı.

CENGİZ BİR KEZ DAHA SAHNEDE

Maça fırtına gibi başlayan Medipol Başakşehir, bu golden 3 dakika sonra yine Cengiz Ünder'in ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkarttı. Edin Visca sağ kanatta İsmail'den kurtardığı topta yerden ortasını yaptı. Şener'in yatarak müdahalesine rağmen araya giren Cengiz Ünder skoru 2-0'a getiren golü attı.

OZAN TUFAN'DAN CEVAP ÇABUK GELDİ

Zorlu maçta Başakşehir'in art arda golleriyle demoralize olan Fenerbahçe, 13. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle farkı 1'e indirdi. Süper Lig'deki Başakşehir maçında sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golü atan Ozan, Başakşehir kalecisi Faruk Çakır'ın uzaklaştıramadığı topu önünde buldu ve düzgün bir vuruşla farkı 1'e indirdi.

VAN PERSIE SAHNEDE

Fenerbahçe, 61. dakikada Robin Van Persie'nin golüyle skora denge getirdi. Şener Özbayraklı'nın ortasında kafa vuruşunu yapan Hollandalı golcü skoru 2-2 yaptı. Hollandalı golcü Türkiye Kupası'ndaki gol sayısını ise 5'e çıkardı.

KJAER SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Simon Kjaer sakatlandı ve 23. dakikada yerini Roman Neustadter'e bıraktı. Tecrübeli oyuncu rakibi ile girdiği bir pozsiyon sonrası sekerek oyuna devam etmek zorunda kaldı.

MAHMUT TEKDEMİR'İN BURNU KIRILDI

Mücadelenin 32. dakikasında Robin Van Persie ile Mahmut çarpıştı. Başakşehirli futbolcu yerde kaldı. Yerde kalan ve sağlık ekiplerinin oyun alanına girerek müdahale ettiği Mahmut oyundan çıktı. Burnu kanlar içinde kalan Mahmut Tekdemir'in yerine oyuna Samuel Holmen girdi.

VOLKAN BABACAN, CEZASINI ÇEKTİ

Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan, PFDK'nın verdiği 1 maçlık cezayı, Fenerbahçe karşılaşmasıyla doldurdu.

Deneyimli file bekçisi, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile yapılacak kritik müsabakada kalesini koruyabilecek.

90'Hakem Mete Kalkavan müsabakanın bittiğini belirten son düdüğünü çalıyor.

90'Dördüncü hakemin işareti ile müsabakanın sonuna en az 3 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

88'Topla birlikte sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Edin Visca çok sert vuruyor. Volkan'dan dönen topu altıpas çizgisi üzerinde Junior Caiçara tamamlamak istiyor ancak kaleci Volkan bir kez daha gole izin vermiyor.

86'Ceza yayının gerisinde topla buluşan Samuel Holmen kaleyi düşünüyor ancak top savunmadan geri geliyor.

84'Mehmet Topal'ın savunma arkasına gönderdiği havadan pası ile topla buluşan Moussa Sow ceza sahası içi sağ çaprazından dönerek vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

83'Marcio Mossoro'nun pası ile sağ kanatta Emre Belözoğlu topla buluşuyor ancak tecrübeli oyuncunun pozisyonu ofsayt.

80'Orta alan mücadelesinde Marcio Mossoro rakibi Mehmet Topal'a arkadan yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

69'Sarı lacivertlilerde Martin Skrtel rakibi Samuel Holmen'e yaptığı sert faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

68'Medipol Başakşehir'de ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Emmanuel Adebayor oyundan alınırken yerine Marcio Mossoro oyuna dahil oluyor.

66'Fenerbahçe'de Jeremain Lens topsuz alanda rakibi Eren Albayrak'a yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor.

63'Ev sahibi ekipte Emre Belözoğlu rakibi Ozan Tufan'a yaptığı sert faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

61'GOOOLL!! Fenerbahçe, Robin Van Persie ile beraberliği yakalıyor! Aatif Chahechouhe'nun pası ile sağ kanatta topla buluşan Şener Özbayraklı son çizgiye inerek ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Robin Van Persie kafa vuruşunu yapıyor ve topu sol köşeden filelerle buluşturuyor.

60'Müsabakanın üçte ikilik bölümü geride kalırken ev sahibi turuncu lacivertlilerin topla oynamadaki üstünlüğü devam ediyor.

56'Sağ kanattan gelişen atakta Junior Caiçara ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor ancak savunma bu topu karşılıyor.

53'Medipol Başakşehir'de Cengiz Ünder rakibi Jeremain Lens'i arkadan çektiği için sarı kart ile cezalandırılıyor.

52'Konuk ekip Fenerbahçe kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

49'Turuncu lacivertlilerde Emmanuel Adebayor kısa süreli sakatlık geçiriyor.

46'Müsabakanın ikinci yarısı konuk ekip Fenerbahçe'nin vuruşu ile başlıyor.

45'Hakem Mete Kalkavan ilk yarının bittiğini belirten son düdüğünü çalıyor.

45'Dördüncü hakemin işareti ile müsabakanın ilk yarısının sonuna en az 3 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

43'Sağ kanattan gelişen atakta Edin Visca ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak savunma bu topu kafa ile karşılıyor.

40'Medipol Başakşehir'de Mustafa Pektemek, rakibi Mehmet Topal'a yaptığı sert faul sonrasında sarı kart görüyor.

40'Eren Albayrak sol kanatta topla buluşuyor ve ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Alexandu Epureanu kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Volkan gole izin vermiyor.

35'Ev sahibi ekipte ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Burnundan sakatlanan Mahmut Tekdemir oyundan alınırken yerine Samuel Holmen oyuna dahil oluyor.

32'Medipol Başakşehir'de Mahmut Tekdemir rakibi Robin Van Persie ile girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık geçiriyor ve muhtemelen oyuna devam edemeyecek.

30'Müsabakanın üçte birlik bölümü geride kalırken ev sahibi Medipol Başakşehir'in topla oynamadaki üstünlüğü devam ediyor.

27'Ev sahibi Medipol Başakşehir kısa paslarla pozisyon üretemeye çalışıyor.

23'Fenerbahçe'de ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sakatlanan Simon Kjaer oyundan alınırken yerine Roman Neustadter oyuna dahil oluyor.

22'Sağ kanattan gelişen atakta Edin Visca ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor ancak savunma bu topu karşılıyor.

19'Topla birlikte ceza yayına sokulan Ozan Tufan çok uzak mesafeden sert vuruyor ancak top kalenin hemen üzerinden dışarı gidiyor.

16'Sol kanatta topla buluşan Cengiz Ünder ortasını altıpas çizgisine doğru gönderiyor ancak kaleci Volkan çıkıyor ve bu topu kontrol ediyor.

12'GOOOLL!! Fenerbahçe, Joseph Attamah'ın kendi kalesine gönderdiği gol ile durumu 2-1'e getiriyor! Sağ kanattan gelişen atakta Jeremain Lens son çizgiye inerek ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Kaleci Faruk Çakır'ın yumruğu ile müdahalesinden sonra ceza sahası içi sağ çaprazında Ozan Tufan topla buluşuyor ve bekletmeden yerden sert vuruşunu yapıyor. Bu top savunmada Joseph Attamah'a çarparak sağ üst köşeden filelerle buluşuyor.

11'GOOOLL!! Medipol Başakşehir, Cengiz Ünder ile farkı ikiye çıkartıyor! Topla birlikte sağ kanatta hareketlenen Edin Visca son çizgiye inmeden ortasını yerden penaltı noktasına doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Cengiz Ünder yerden vuruşunu yapıyor ve topu sağ köşeden filelerle buluşturuyor.

9'Sağ kanattan ceza sahasına giren Şener Özbayraklı son çizgiye inerek ortasını altıpas alanına doğru gönderiyor. Kaleciden önce Robin Van Persie kafa vuruşunu yapıyor ancak bu topu çizgi üzerinde Junior Caiçara çıkartıyor.

7'GOOOLL!! Medipol Başakşehir, Cengiz Ünder ile geçiyor! Topla birlikte ceza yayına sokulan Emmanuel Adebayor ceza sahasına girer girmez vuruşunu yapıyor ancak kaleci Volkan'dan seken top ceza sahası içi sol çaprazında Cengiz Ünder'in önünde kalıyor. Cengiz topu düzelterek sağ ayağının içi ile harika bir vuruş çıkarıyor ve meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelerle buluşturuyor.

3'Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Edin Visca ortasını altıpas sol çaprazına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Alexandu Epureanu kafa vuruşunu yapıyor ancak top sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

1'Müsabaka ev sahibi Medipol Başakşehir'in vuruşu ile başlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe ilk maçta karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

Başakşehir’de Volkan Babacan, Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan cezalı…

KADROLAR

Başakşehir: Faruk, Eren, Epureanu, Attamah, Caiçara, Mahmut, Emre, Cengiz, Visca, Adebayor, Mustafa

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Skrtel, Kjaer, İsmail, Ozan, Mehmet, Josef, Lens, Aatif, Van Persie