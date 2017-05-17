Fenerbahçe 0 - 1 Başakşehir / Maç devam ediyor

46'Müsabakanın ikinci yarısı ev sahibi Fenerbahçe'nin vuruşı ile başlıyor.

45'Hakem Halil Umut Meler ilk yarının bittiğini belirten son düdüğünü çalıyor.

45'Dördüncü hakemin işareti ile müsabakanın ilk yarısının sonuna en az 1 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

42'GOOOLL!! Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu ile öne geçiyor! Emmanuel Adebayor'un pası ile ceza yayı gerisinde topla buluşan Emre Belözoğlu sol ayağının içi ile vuruşunu yapıyor ve Volkan Demirel'in müdahalesine rağmen top sol köşeden filelerle buluşuyor.

40'Şener Özbayraklı'nın savunma arkasına havadan gönderdiği topu sağ kanatta kontrol eden Jeremain Lens ceza sahasına girmeden ortasını uzak direğe doğru gönderiyor ancak Moussa Sow bu topa yetişemiyor.

36'Edin Visca'nın pası ile sağ kanatta topla buluşan Uğur Uçar ortasını penaltı noktasının sol tarafına doğru gönderiyor ancak bu topu savunmada Şener Özbayraklı karşılıyor.

33'Müsabakanın üçte birlik bölümü geride kalırken konuk ekip Medipol Başakşehir'in topla oynamadaki üstünlüğü devam ediyor.

30'Medipol Başakşehir'de Uğur Uçar rakibi Jeremain Lens'e yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor.

28'Jeremain Lens'in pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Robin Van Persie yerden sert vuruyor ancak top sol kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

23'Jeremain Lens'in ara pası ile sağ kanatta topla buluşan Alper Potuk son çizgiye inerek ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Savunmada Bekir İrtegün'den seken top penaltı noktası üzerindeki Robin Van Persie'ye doğru gidiyor. Robin Van Persie gelişine vuruşunu yapıyor ancak bu vuruş hiç istediği gibi olmuyor ve top kalenin sol tarafından farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

21'Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Robin Van Persie pasını sağ çaprazdaki arkadaşı Jeremain Lens'e gönderiyor. Jeremain Lens ceza sahasına giriyor ve tekrar Robin Van Persie'i görmek istiyor ancak savunma son anda araya giriyor.

18'Ceza yayının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Emre Belözoğlu pasını sol kanattaki arkadaşı Alparslan Erdem'e gönderiyor. Alparslan Erdem ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak savunma bu topu karşılıyor.

14'Emmanuel Adebayor'ın kısa pası ile sol kanatta topla buluşan Cengiz Ünder'in pozisyonu ofsayt.

11'Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Marcio Mossoro pasını veriyor ve topla buluşan Edin Visca sağ çaprazdan ceza sahasına giriyor. Tecrübeli oyuncu ceza sahası içi sağ çaprazından şansını deniyor ancak top savunmadan tekrar kendisine geliyor. Edin Visca müsait pozisyonda bir kez daha yerden vuruşunu yapıyor bu kez kaleci Volkan Demirel sağ köşeye uzanarak mutlak bir golü önlüyor.

9'Konuk ekip Medipol Başakşehir kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

6'Cengiz Ünder'in pası ile ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Edin Visca topu ceza yayı içerisine kadar sürüyor ve yerden vuruşunu yapıyor ancak bu top doğrudan kaleci Volkan Demirel'in üzerine gidiyor.

3'Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Emre Belözoğlu ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak savunma bu topu kafa ile karşılıyor.

1'Ceza yayı gerisinde topu önünde bulan Şener Özbayraklı bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Volkan Babacan sağ köşeye uzanarak meşin yuvarlağı kontrol ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir 2-2’nin rövanşında karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu’nda mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor.

Sezonu kupasız kapatmak isteyen sarı-lacivertliler, 2-2’nin avantajını kullanmak istiyor. Başakşehir ise Süper Lig’deki şampiyonluk yarışının yanında kupada da finali görmeyi hedefliyor.

KADROLAR

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Lens, Sow, Van Persie

Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Bekir, Epureanu, Alparslan, Emre Belözoğlu, Attamah, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor