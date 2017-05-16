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  5. 16 Mayıs 2017 20:25

Fenerbahçe kritik maça hazır

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmeyi hedefleyen Fenerbahçe, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Medipol Başakşehir ile oynayacağı rövanş maçına hazır!

Fenerbahçe kritik maça hazır
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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında, sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 18.00’de başladı ve 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla Kupa maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli takım, tesislerde kampa girdi.

başakşehir , fenerbahçe , türkiye kupası