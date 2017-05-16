Fenerbahçe kritik maça hazır

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında, sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 18.00’de başladı ve 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla Kupa maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli takım, tesislerde kampa girdi.