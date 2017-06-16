Galatasaray'a Imbula şoku !

Orta saha transferinde geniş bir yelpazede temaslarını sürdüren Galatasaray’da öncelikli hedeflerden biri de Imbula.

Stoke City forması giyen ancak istikrarlı olarak oynayamayan 24 yaşındaki Belçikalı önlibero, eşi daha önce İstanbul’da yaşadığı için Galatasaray’ın teklifine sıcak baktığını söylemişti. Ancak bonservisi ciddi problem. Stoke City, bir önceki sezonun devre arasında 24 milyon Euro’ya Porto’dan aldığı Imbula için 17 milyon Euro’luk bir fiyat belirledi. Galatasaray tek çaresi oyuncuyu kiralamak ancak İngiliz kulübü de bu öneriye sıcak bakmıyor.