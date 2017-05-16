Konyaspor Türkiye Kupası'nda finalde !

Deplasmanda 3-2 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında Kasımpaşa'yı 2-0 yenen yeşil-beyazlı ekip, tarihinde ilk kez kupada finale yükselmeyi başardı.



Teknik direktör Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Atiker Konyaspor'a hem galibiyeti hem de turu getiren golleri 18'de penaltıdan ve 57'de Riad Bajic kaydetti. Atiker Konyaspor'un 23 yaşındaki Bosna Hersekli forveti, bu sezon forma giydiği 45 resmi maçta ağları 21 kez havalandırdı.



Kasımpaşa'da Turgut Doğan Şahin, 90'da çift sarıdan kırmızı kart gördü.