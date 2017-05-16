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  5. 16 Mayıs 2017 22:41

Konyaspor Türkiye Kupası'nda finalde !

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Konyaspor, Kasımpaşa'yı 2-0 yendi ve adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Konyaspor Türkiye Kupası'nda finalde !
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Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Atiker Konyaspor oldu.

Deplasmanda 3-2 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında Kasımpaşa'yı 2-0 yenen yeşil-beyazlı ekip, tarihinde ilk kez kupada finale yükselmeyi başardı.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Atiker Konyaspor'a hem galibiyeti hem de turu getiren golleri 18'de penaltıdan ve 57'de Riad Bajic kaydetti. Atiker Konyaspor'un 23 yaşındaki Bosna Hersekli forveti, bu sezon forma giydiği 45 resmi maçta ağları 21 kez havalandırdı.

Kasımpaşa'da Turgut Doğan Şahin, 90'da çift sarıdan kırmızı kart gördü.

kasımpaşa , final , konyaspor , türkiye kupası