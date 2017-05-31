Kupa finalinde saha karıştı !

Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir arasında Eskişehir'de yapılan Ziraat Türkiye Kupası Final maçında tribünde gerginlik yaşandı.
Medipol Başakşehir taraftarının bulunduğu kale arkası tribününe giren bazı Eskişehirspor taraftarları siyah-kırmızılı takımın forma ve atkısını açınca İstanbul temsilcisinin destekçileri tepki gösterdi.
İki takım taraftarları arasında yaşanan gerilimin artması sonucu Eskişehirspor taraftarları kale arkası tribününden tahliye edilerek, polis kordonu eşliğinde Konyasporlu taraftarların bulunduğu tribüne alındı.
Hakem Fırat Aydınus, 30. dakikada maçı durdururken, kale arkası üst tribünde yer alan Medipol Başakşehir tribününden alt tribündeki taraftarların üzerine patlayıcı maddeler atıldı.
Yaklaşık 5 dakikalık duraksamanın ardından maç kaldığı yerden devam etti.