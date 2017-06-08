Robert Prosinecki Bursaspor'a !

Bursaspor'un başkanı Ali Ay, gelecek sezon transfer çalışmaları için bilgi verdi ve Prosinecki ile de görüştüklerini açıkladı.



beIN Sports'a konuşan Ali Ay, "Yeni teknik direktör için çalışmalarımız sürüyor. Henüz biten bir şey yok. Prosinecki de görüştüğümüz isimler arasında. Yönetim olarak yabancı hoca istiyoruz." dedi.



Yeni bir takım kurmanın planlarını yaptıklarını söyleyen Ay, "Geçen sezonu yaşanmamış sayıyorum. Bütün taraftarlarımızdan özür diliyorum. Bir daha bu duruma düşmemek için arkadaşlarla el birliğinde çalışmalar yapıyoruz. En az 7-8 tane transfer düşünüyoruz. Bu sene biraz kesenin ağzını açacağız." ifadelerini kullandı.



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