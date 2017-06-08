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  5. 08 Haziran 2017 10:52

Robert Prosinecki Bursaspor'a !

Bursaspor Başkanı Ali Ay, teknik direktörlük görevi için Robert Prosinecki ile görüştüklerini açıkladı.

Robert Prosinecki Bursaspor'a !
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Bursaspor'un başkanı Ali Ay, gelecek sezon transfer çalışmaları için bilgi verdi ve Prosinecki ile de görüştüklerini açıkladı.

beIN Sports'a konuşan Ali Ay, "Yeni teknik direktör için çalışmalarımız sürüyor. Henüz biten bir şey yok. Prosinecki de görüştüğümüz isimler arasında. Yönetim olarak yabancı hoca istiyoruz." dedi.

Yeni bir takım kurmanın planlarını yaptıklarını söyleyen Ay, "Geçen sezonu yaşanmamış sayıyorum. Bütün taraftarlarımızdan özür diliyorum. Bir daha bu duruma düşmemek için arkadaşlarla el birliğinde çalışmalar yapıyoruz. En az 7-8 tane transfer düşünüyoruz. Bu sene biraz kesenin ağzını açacağız." ifadelerini kullandı.

Sporx

teknik direktör , Robert Prosinecki , Bursaspor Başkanı Ali Ay